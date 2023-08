AI: Vì sao robot AI thường là nữ?

Desdemona là một trong những robot AI tại Hội nghị Thượng đỉnh AI for Good

Đó chính là vấn đề mà Liên Hiệp Quốc vừa cố gắng giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh AI for Good tại Geneva.

Có lập luận rằng lựa chọn tạo ra hệ thống giọng nói của AI bắt nguồn từ sự thiên vị giới tính. Nhưng đôi khi có một lý do ngây thơ hơn cho giới tính mà nhà thiết kế lựa chọn cho robot của họ: họ mô phỏng nó theo chính họ.

Lisa Zevi, giám đốc điều hành của dự án Ai-Da, nói với BBC rằng trong trường hợp cụ thể này, có một lý do chính đáng để tạo ra Ai-Da với vẻ ngoài là nữ.

Ngoài những robot được mô phỏng theo một cá nhân, một lý do cụ thể thường được đưa ra khi chọn một robot nữ: chúng ta có sự thiên vị bẩm sinh cho giọng nữ.

Phiên bản đầu tiên của AI như Siri và Alexa đều có giọng nữ, và công trình MacDorman được dẫn ra để biện minh cho sự lựa chọn này. Tuy nhiên ông tin rằng một vài quyết định quan trọng của công ty đã được thực hiện vì những lý do khác biệt hoàn toàn, và các phát hiện của ông chỉ đơn giản là thuận tiện.

"Họ có thể đã quyết định vì những lý do vô thức, hoặc vì lý do mà họ có thể không muốn thừa nhận, và rồi họ muốn biện minh cho quyết định đó khi họ bị chất vấn."

MacDorman tin rằng những kỳ vọng của chúng ta có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc ra quyết định so với cái mà nhiều nhà thiết kế sẵn sàng thừa nhận. "Về mặt chất lượng dịch vụ hoặc vai trò của dịch vụ khách hàng, tôi cho rằng chúng có thể liên quan đến phụ nữ nhiều hơn nam giới."

"Một người máy có hình dáng nữ thường được xem là dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là đối với trẻ em, do đó nó được xem là phù hợp hơn cho các thử nghiệm về tương tác giữa người với robot," ông nói.

Bà liên hệ robot với nghệ thuật - cái mà bạn thấy chỉ là hình ảnh trên bề mặt - và tin rằng thiết kế robot gặp phải cùng các vấn đề mà các nhà phê bình nghệ thuật hiện đại thường than thở khi họ đánh giá các bức họa lịch sử.

Ý tưởng làm tình với người máy đã tồn tại trong ngành giải trí hàng thập kỷ quá, trong các bộ phim giả tưởng như Blade Runner, Blade Runner, AI Artificial Intelligence, Her and Ex Machina.