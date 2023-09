Bộ trưởng Quốc phòng TQ 'mất tích' nhiều tuần nay, bỏ cuộc họp với VN

Theo lịch, ông Lý, 65 tuổi, lẽ ra đã dự cuộc gặp hàng năm về hợp tác quốc phòng do Việt Nam tổ chức ở biên giới với Trung Quốc vào 7-8/9, nhưng cuộc họp bị hoãn sau khi Bắc Kinh nói với Hà Nội nhiều ngày trước sự kiện rằng ông Lý có 'vấn đề về sức khỏe', hai quan chức Việt Nam cho hay.

Reuters là hãng tin đầu tiên đăng tin về việc hoãn họp đột ngột và lý do mà Trung Quốc đưa ra.

Sự thăng tiến nhanh chóng về cấp bậc của ông Tần Cương trong Đảng Cộng sản Trung Quốc một phần là do mối quan hệ thân thiết của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này khiến việc ông bị thay thế chỉ bảy tháng sau khi nhậm chức càng thêm bất ngờ. Giới chức Trung Quốc ban đầu nói rằng sự vắng mặt của ông Tần Cương là do lý do sức khỏe.