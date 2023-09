Cựu mật vụ hé lộ chi tiết mới về vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy

một giờ trước

Quyển hồi ký 'The Final Witness' ('Nhân chứng Cuối cùng') của ông được đảm bảo châm thêm mồi lửa về sự ám ảnh quốc gia vẫn luôn âm ỉ liên quan đến vụ ám sát.

Chi tiết mới về một vụ án cũ

Trả lời phỏng vấn của New York Times, ông Landis nói sau khi đoàn xe hộ tống đến bệnh viện, ông thấy một viên đạn nằm trong xe ô tô của ông Kennedy phía sau nơi vị tổng thống đã ngồi.

"Không ai ở đó đảm bảo hiện trường, và đây là điều khiến tôi rất, rất bực bội," ông Landis nói với The Times.

"Ông ấy hoàn toàn bị cuốn theo một câu chuyện vô cùng to tát đang diễn ra."

Viên đạn bí ẩn

Đối với Gerald Posner, một nhà báo điều tra và tác giả của sách 'Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK', câu chuyện của ông Landis lại thật sự củng cố thuyết "viên đạn duy nhất".