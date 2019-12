Bắc Hàn cảnh báo Mỹ và Nam Hàn

Image caption Bắc Hàn nói họ sẵn sàng đánh trả nếu bị tấn công

Bắc hàn nói rằng bất cứ ý đồ bắn hạ vệ tinh sắp phóng lên không gian của họ sẽ dẫn đến chiến tranh.

Cảnh báo xuất hiện khi Hoa Kỳ và Nam Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung, dự tính kéo dài trong 12 ngày.

Từ lâu Bắc Hàn đã gọi các hành động này là mang tính khiêu khích, và căng thẳng giữa hai miền nay ở trong tình trạng cao độ.

Nam Hàn và Hoa Kỳ tin rằng miền Bắc có thể đang chuẩn bị phóng thử hỏa tiễn tầm xa, và che đậy vụ này bằng loan báo phóng thử vệ tinh.

Thứ Sáu tuần rồi Nam Hàn nói do nguy cơ xảy ra xung đột, họ sẽ không đảm bảo an toàn cho các chuyến bay chở khách ngang qua không phận vùng biển phía Đông do Bình Nhưỡng kiểm soát.

Một số hãng hàng không đã thay đổi đường bay để tránh phiền phức.

'Đánh trả'

Trong một thông cáo, quân đội Bắc Hàn, hay Quân đội Nhân dân Triều tiên, nói rằng họ sẵn sàng dùng vũ lực đánh trả miền Nam, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Thông cáo nói: "Bắn hạ vệ tinh của chúng tôi, vật dùng vào mục đích hòa bình đồng nghĩa với gây chiến."

"Chúng tôi sẽ trả đũa bất cứ hành động đánh chặn vệ tinh dùng vào mục đích hòa bình, với hành động tấn công nhanh gọn, và hỏa lực mạnh nhất."

Tuyên bố nói rằng quân đội Bắc Triêu Tiên sẽ cắt đứt các tuyến liên lạc giữa hai miền Nam và Bắc trong thời gian cuộc tập trận.

Khoảng 50.000 quân từ Hoa Kỳ và Nam Hàn tham gia cuộc tập trận trong 12 ngày. Theo phái viên BBC tại Seoul, John Sudworth, Mỹ và Nam Hàn cho rằng diễn tập quân sự là cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Nam Hàn.

Tuy nhiên theo phái viên BBC, Bắc Hàn cảm thấy họ bị đe dọa bởi cuộc tập trận, nói rằng nó là sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược và mang đầy tính khiêu khích.

Một số nhà quan sát tại Nam Hàn cho rằng Bắc Hàn dùng cuộc tập trận như là cái cớ để ngăn máy bay chở khách đi qua không phận miền Bắc.

Gần đây Bắc Hàn loan báo họ đang ở trong giai đoạn cuối cùng của vụ thử vệ tinh. Các phân tích gia từ Washington và Seoul tin rằng rất có thể Bắc Hàn đang chuẩn bị một cuộc bắn thử hỏa tiễn.

Căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak theo đuổi đường lối cứng rắn hơn với miền Bắc khoảng một năm trước đây.

Ngày 30 tháng Giêng, Bình Nhưỡng xóa bỏ các thỏa thuận hòa bình họ ký với miền Nam trước quyết định của Seoul muốn gắn viện trợ với các tiến bộ đạt được trong lĩnh vực xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Hội đàm sáu bên về viện trợ để đổi lấy việc từ bỏ chương trình hạt nhân đã bị bế tắc.