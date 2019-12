Nhắc lại chuyện xưa Watergate

Image caption Một cảnh trong phim "The president's man" mô tả việc làm của hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein

Hai cựu ký giả của nhật báo New York Times nhìn nhận họ đã để sót một trong các câu chuyện lớn nhất từ trước đến nay: đó là vụ bê bối Watergate.

Họ là những người đầu tiên đã biết chuyện có một số nhân vật cao cấp của chính phủ - kể cả Tổng Thống Richard Nixon - có dính líu vào.

Nhà báo Robert Smith lúc đó đã thông báo cho chủ biên Robert Phelps nhưng rồi câu chuyện đã bị bỏ sang một bên.

Vụ này sau đó đã được hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post khai thác và được dàn dựng cho cuốn phim "All the President's Men" ( Người của Tổng Thống).

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 17 tháng Sáu năm 1972 khi một nhóm người bị bắt gặp đang đột nhập vào tòa nhà Watergate tại Washington DC. Họ đang cố cài một số dụng cụ nghe lén vào văn phòng của Ủy Ban Toàn Quốc đảng Dân Chủ.

Robert Smith nói rằng hai tháng sau đó- vào đúng ngày cuối khi còn làm cho tờ New York Times - ông có ăn trưa với quyền giám đốc FBI, ông L. Patrick Gray.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, ông Smith đã kể lại lúc mà ông Gray bắt đầu 'phun' ra chi tiết về vụ đột nhập vào tòa nhà Watergate, rồi sau đó là một loạt các sinh hoạt chính trị bất hợp pháp và rồi chính quyền của ông Nixon đã cố che đậy toàn bộ vụ này.

Ông Gray nói rằng trong số những người nhúng tay có cựu Bộ Trưởng Tư Pháp ông John Mitchell và ông Donald Segretti, tức là hai người đã điều khiển chiến dịch tái tranh cử của Tổng Thống Nixon. Cả hai sau đó đã bị tống giam.

Nhưng ông Smith muốn biết thêm chi tiết và hỏi lại: "Ở trên có nhúng tay vào không?' và ông Gray nhìn trừng trừng vào tôi (ông Smith) và tôi hỏi tiếp 'Tôi muốn nói là Tổng Thống' với vẻ mặt hơi hoài nghi".

"Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, và trong nghề làm báo của tôi, đó là một sự xác nhận."

Ông Robert Smith chạy vội về văn phòng đại diện của tờ New York Times tại Washington và đã nói toàn bộ câu chuyện cho chủ biên Robert Phelps.

Tìm hiểu

Ngày hôm sau, ông Smith rời tờ báo để theo học tại trường đại học luật Yale Law School.

"Tôi tiếp tục đọc tờ báo này và tôi không thấy bài này xuất hiện trên mặt báo. Tôi chỉ có thể đoán rằng ban biên tập của New York Times không cảm thấy câu chuyện này có thật."

Ông Phelps cũng đã nhìn nhận những lời kể của ông Smith là xác thật trong cuốn hồi ký mới được xuất bản có tự đề là "God and the Editor: My Search for Meaning at The New York Times".

Nay, 89 tuổi, ông cho biết là không thể nhớ tại sao 'tin nóng' này không được triển khai. Một tuần sau khi nói chuyện với ông Smith hồi năm 1972, ông đi nghỉ mát một tháng.

Câu chuyện này đã được hai ký giả Woodward và Bernstein, thuộc một tờ báo cạnh tranh là tờ Washington Post, khai thác và sau đó được nổi tiếng với loạt bài phóng sự điều tra Watergate của họ.

Cũng đã xác nhận nguồn tin cung cấp chính là "Deep Throat", tức là ông Mark Felt, phó giám đốc của Patrick Gray tại FBI.

Phóng sự điều tra của tờ Washington Post đã dẫn tới việc Tổng Thống Nixon đã từ chức hồi tháng Tám năm 1974.

Ông Smith, nay hành nghề luật sư tại San Francisco, rất 'máu' sự thành công của hai ký giả Woodward và Bernstein.

Ông nói "Họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng thành quả của các nỗ lực tuyệt vời của họ."