Image caption Liệu hội nghị thượng đỉnh có thể tìm ra một lối thoát cho cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan?

Người ta nói rằng hội nghị này không phải là bàn về rút quân - từ ngữ này được cho là có vẻ yếu đuối và gây ra cảm giác lo sợ cho các chính phủ Afghanistan và Pakistan. Nhưng có vẻ như hội nghị London về Afghanistan chỉ bàn một phần về câu chuyện này, mà thực ra sẽ bàn thảo các chính sách về một "cơ chế chuyển đổi" sang việc các lực lượng Afghanistan "nói chuyện với Taliban". Đây còn là dịp để công luận phương Tây được đưa ra một sự tin tưởng rằng có thể có một chiến lược không chỉ dùng cho chiến tranh mà còn giúp cho việc thoát ra khỏi cuộc chiến. Và điều này tạo ra áp lực lên chính phủ Afghanistan để họ phải có nhiều nỗ lực hơn nữa - trong việc tự quản tốt hơn và chiến đấu hữu hiệu hơn. Những người bác bỏ chuyện hội nghị thượng đỉnh này bàn về việc rút quân, đến từ các chính phủ phương Tây vốn lo lắng về việc 'bán' được chính sách can thiệp của họ vào một thời điểm khi công luận có nhiều dao động. Lôi kéo hòa bình

Image caption Một giải pháp ở các nước trong khu vực hậu thuẫn Afghanistan cũng được bàn thảo ở Istanbul.

Điều này đặc biệt đúng đối với chính phủ Anh, nước đã đề nghị nhóm họp hội nghị này. Thông thường, các chính phủ của các nước có xu hướng chỉ triệu tập một hội nghị như vậy khi mọi thứ đang trở nên xấu đi.

Họ không cần tới nó khi mọi việc đang tiến triển tốt. Hội nghị, theo lời các quan chức, sẽ có ba mục tiêu. Đầu tiên là để cho ra đời một kế hoạch an ninh vốn sẽ thiết lập một "quỹ tái hòa nhập" nhằm lôi kéo các chiến binh Taliban, chủ yếu là người địa phương, chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Vấn đề này là kế hoạch này đã được bàn thảo từ trước. Hồi năm 2007, các quan chức Anh đã họp bàn về nó, nhưng có rất ít các động thái được diễn ra.

Đối với các lãnh đạo Taliban, Tổng thống Karzai đã tác động để LHQ gỡ bỏ năm người từ một danh sách cấm đi lại quốc tế và đóng băng tài khoản.

Image caption Một kế hoạch chuyển giao và điều hòa quyền lực cho một nhà nước Afghanistan của người Afghanistan đang được dự kiến.

Trong số này có cựu ngoại trưởng Taliban, Wakil Ahmad Muttawakil. Tuy nhiên, hơn 140 người vẫn còn có tên trong danh sách. Ngoài ra, tổng thống Karzai cũng có thể thông báo về một hội đồng. Không ai nghĩ rằng lãnh đạo Taliban đã sẵn sàng để nói chuyện. Mà có thể thực tế là ngược lại. Trên mặt trận an ninh, hy vọng rằng ở từng tỉnh một, bắt đầu từ cuối năm nay tại các khu vực yên tĩnh hơn, lãnh đạo quân sự sẽ được bàn giao từ lực lượng của Nato sang quân Afghanistan. Chuyển đổi mục tiêu

Quá trình này không phải là dựa trên sức ép về thời gian mà về thực chất là dựa vào các điều kiện thực tế như người ta vẫn thường nói "mục tiêu quyết định là hướng tới nhà nước, chứ không phải là thời gian."

Người ta cũng thấy có một thời gian biểu được đưa ra, một cuộc chuyển giao trong vòng 5 năm, nếu mọi việc suôn sẻ - đấy là nếu. Như thế, triết lý mục tiêu quyết định luận từng thống trị chính sách trong nước tại Anh trong những năm gần đây đang được triển khai trên các chiến trường Afghanistan.

Các mục tiêu đã được định nghĩa lại, kể cả một số từng được coi là 'kẻ thù'. Mục tiêu nay nhắm tới các "điều kiện về một nhà nước".

Mục đích thứ hai của hội nghị này là khuyến khích quản trị tốt hơn và hiệu quả hơn viện trợ. Thứ ba là để thuyết phục các nước láng giềng của Afghanistan hậu thuẫn thêm. Các hội đàm về chủ đề này đã và đang diễn ra ở Istanbul. Trong tất cả các điều này, mối liên hệ giữa Taliban và al-Qaeda, tổ chức mà Taliban từng có lần bảo vệ - và cũng là bằng cớ thường được biện minh cho cuộc chiến ở Afghanistan - nay đang được đánh giá lại một cách tế nhị.

Không đánh đồng

Image caption Ngoại trưởng David Miliband nói Anh sẽ điều chỉnh các mục tiêu chiến lược trong cuộc chiến tại Afghanistan.

Ngoại trưởng Anh, ông David Miliband, nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ:"Chúng tôi không đánh đồng hoặc lẫn lộn giữa al-Qaeda và Taliban. Chính phủ Taliban ở Afghanistan trong những năm 1990 từng cung cấp môi trường hậu thuẫn cho lãnh đạo cao cấp của al-Qaeda. "Tuy nhiên, lãnh đạo Taliban không có mục tiêu chính là chương trình bạo lực toàn cầu như phái Jihad của al-Qaeda"

Điều này nghĩa là sẽ không có một chiến thắng hoàn toàn. Thật vậy, cũng giống như triệt thoái, chiến thắng là một từ ngữ không được nghe thấy.

Con đường dẫn đến cửa ra như vậy có thể sẽ vẫn còn kéo dài, quanh co, và đẫm máu. Cựu đại sứ Anh tại Moscow

Hoài nghi vẫn còn. Sir Rodric Braithwaite, cựu đại sứ Anh tại Moscow, người đang viết một cuốn sách về vai trò của Liên Xô tại Afghanistan, cho biết: "Người Mỹ, và do đó chúng tôi cũng thế, đang xác định lại các mục tiêu. "Thay vì biến Taliban thành 'quỷ dữ', hiện nay chúng tôi xem xét khả năng một số người trong số họ có thể trở thành một phần của giải pháp, một đất nước Afghanistan do người Afghanistan. Sự bắt đầu của chiến lược mới có vẻ được hoan nghênh. "Nhưng điệu vũ tango nào cũng cần phải có hai người, và Taliban có thể tin rằng họ sẽ được mấy khi nói chuyện với Tổng thống Karzai cũng như với những nước ủng hộ tổng thống, so với việc cứ ngồi đó và đợi cho đến khi chúng tôi rời khỏi Afghanistan theo một cách nào đó. "Con đường dẫn đến cửa ra như vậy có thể sẽ vẫn còn kéo dài, quanh co, và đẫm máu."