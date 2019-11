Người mắc chứng trầm cảm dễ bị mất trí

Image caption Phát hiện mới chỉ tiết lộ sự liên kết chứ chưa phải là nguyên nhân trực tiếp..

Ước tính 750.000 người ở Anh bị bệnh mất trí theo một dạng nào đó.

Một nghiên cứu mới cho thấy người bị trầm cảm có thể tăng gấp đôi nguy cơ phát triển chứng mất trí sau này. Các chuyên gia từng cho biết rằng hai chứng bệnh thường cùng tồn tại, nhưng chưa rõ liệu bệnh này có thể dẫn tới bệnh kia hay không. Nay hai nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần kinh học Hoa Kỳ cho thấy trầm cảm có nghĩa là sẽ nhiều khả năng gây mất trí, mặc dù họ không cho thấy lý do tại sao. Và các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện mới chỉ tiết lộ sự liên kết, chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp. Họ nói rằng cần nghiên cứu thêm để tìm hiểu lý do tại sao hai chứng bệnh có liên hệ với nhau. Họ tin rằng hóa học não bộ và các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống và số thời lượng người ta tham gia xã hội có thể là các yếu tố. Tiến sĩ Jane Saczynski của Đại học Massachusetts, trưởng nhóm phụ trách cả hai nghiên cứu, cho biết: "Trong khi nó chưa rõ mất trí là do trầm cảm gây ra, thì có nhiều chỉ dấu cho thấy trầm cảm có thể tác động đến nguy cơ mất trí. Nghiên cứu của bà tập trung theo dõi 949 người cao tuổi trong 17 năm, cho thấy chứng mất trí xảy ra thường xuyên hơn sau giai đoạn bị trầm cảm. Vào cuối giai đoạn nghiên cứu, 164 người tham gia khảo sát có biểu hiện mất trí. Cụ thể là 22% số người mắc chứng trầm cảm bị mất trí so với tỷ lệ 17% từ những người không có bệnh trầm cảm. Nghiên cứu thứ hai theo dõi 1239 người Mỹ và quan sát số lần một người bị trầm cảm để xem mối liên hệ với nguy cơ mất trí. Nghiên cứu này cho thấy người càng bị trầm cảm nhiều thì lại càng có nguy cơ mất trí nhớ cao.