Một người bị bắt liên quan đến cáo giác 'bán độ' cricket

Image caption Trận đấu theo dự kiến vẫn tiếp tục vào Chủ Nhật

Một người đàn ông bị bắt có liên quan tới vụ cáo buộc dàn xếp cá cược trong các trận cricket đang diễn ra giữa Pakistan và Anh trên sân Lord's.

Báo The News of the World nói đã chi 150.000 bảng Anh cho người trung gian để đổi lại chi tiết về ba vụ "bóng hỏng" xảy ra đúng như anh ta dự đoán.

Scotland Yard nói người đàn ông 35 tuổi bị bắt với nghi ngờ âm mưu gian lận với các hãng đánh cá.

Pakistan và England nói vẫn tiếp tục cuộc đấu vào Chủ Nhật như đã lên kế hoạch.

Hiện chưa có cáo buộc nào cho rằng kết quả của trận đấu bị ảnh hưởng, hay các cầu thủ Anh biết bất kỳ chuyện gì về vụ cáo buộc gian lận - nhưng phóng viên chuyên về cricket của BBC Jonathan Agnew nói uy tín của môn thể thao này sẽ bị ảnh hưởng.

"Những gì khiến quí vị tự hỏi điều gì đang diễn ra trước mắt mình là điều nguy hiểm cho bất kỳ môn thể thao nào," ông nói.

Một công văn liên ngành giữa Hội đồng cricket quốc tế ICC cùng ủy ban cricket xứ Wales và England ECB và ủy ban cricket Pakistan PCB nói: "Không có cầu thủ hay quan chức nào trong các đội bị bắt có liên quan đến vụ việc này và trận thứ tư trong mùa giải sẽ tiếp tục như đã dự kiến vào Chủ Nhật."

"Hiện đây là chuyện đang được cảnh sát điều tra và không có cơ quan nào từ ICC, ECB, PCB và cả ban quản lý sân MCC sẽ có thêm bình luận."

Công văn nói ICC, ECB, PCB và đơn vị an ninh và chống tham nhũng của ICC đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra của cảnh sát.

Trước đó, huấn luyện viên đội tuyển Pakistan, Yawar Saeed nói với hãng tin AP rằng các cầu thủ đã nói chuyện với cảnh sát ở khách sạn và "giúp trả lời các câu hỏi".

Sau đó ông nói bị sốc trước các cáo buộc này, cũng như các thành viên trong đội mà ông có trao đổi.

The News of the World cáo buộc rằng các cầu thủ Pakistan đã được bí mật chi trả khi cố ý đánh "không bóng" trong mùa giải.

Một vụ "không bóng" xuất hiện khi một tay bóng bước qua vạch mà lẽ ra quả bóng phải được đưa tới.

Tờ báo nói đã được nhắc nhở trước về ba vụ việc riêng lẻ của đội tuyển Pakistan.

Họ nói các thành viên của ban tin tức đã giả làm doanh nhân và trả tiền một người trung gian, đã cho biết chính xác điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu ngày hôm sau.

Các cáo buộc liên quan đến ba quả "không bóng" do Mohammad Amir và Mohammad Asif thực hiện hôm thứ Năm và thứ Sáu.

Image caption Các nhà bình luận nói câu chuyện sẽ ảnh hưởng tới uy tín môn cricket

Nói chuyện từ khách sạn của đội ở phía bắc London, Mohammad Asif nói: "Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo và họ nói với chúng tôi có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không rõ chuyện gì. Ban lãnh đạo sẽ nói nhiều hơn với chúng tôi sau. Chúng tôi đang tập trung 100% vào trận đấu ngày mai."

'Câu hỏi khó'

Mặc dù trận dấu dự kiến tiếp diễn vào sáng nay, cựu cầu thủ trong đội tuyển Anh và nay là bình luận viên chuyên về cricket của BBC Phil Tufnell nói sẽ khó tổ chức thi đấu.

"Mọi chuyện được đem ra hỏi," ông nói.

"Tôi không thể thấy làm cách nào họ thực sự có thể ra sân sáng này và chơi một trận mà quí vị không biết điều gì đang diễn ra trước mắt."

Sharia Khan là cựu chủ tịch của ủy ban cricket Pakistan nói ông "vô cùng sốc" trước cáo buộc này, trong lúc Angus Porter là tổng giám đốc liên đoàn cricket chuyên nghiệp nói các cáo buộc đã bao trùm "các khu vực có thể làm mất lòng".

Andy Swiss của BBC nói các cáo buộc này liên quan đến "mọi chi tiết, mọi điều nhỏ nhặt trong trận đấu quá bình thường đến lố bịch đối với rất nhiều người".

Phóng viên BBC nói thêm: "Các thông tin loại đó trị giá rất nhiều tiền trong thế giới cá cược, nơi quí vị có thể đánh cá bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào trong một trận cricket."

"Đây là tình huống khó khăn cho môn cricket và đang có một số câu hỏi không êm dịu cho đội tuyển Pakistan khi trận đấu tiếp tục."

Đội Anh đang đến gần chiến thắng trong loạt trận Test trên sân Lord's sau khi chiếm được 14 wicket của Pakistan hôm thứ Bảy.

Họ cũng đang nhắm đếm chiến thắc 3-1 trong trận thứ tư của giải.

Các tranh cãi trước

Đây là loạt trận thắng thứ hai giữa Anh và Pakistan kết thúc với nhiều tranh cãi.

Image caption Đội Anh đang trên đà thắng trong mùa giải năm nay

Cách đây bốn năm, các trọng tài Darrell Hair và Billy Doctrove đã làm hỏng trận đấu Test thứ tư vì đã không quay trở lại sân đúng giờ sau giờ nghỉ uống trà.

Đội Pakistan thì bực tức về một quyết định trước đó phạt họ năm vòng vì các cáo buộc làm bóng giả.

Vào tháng Bảy năm 2008, ICC đã thay đổi kết quả trận đấu mà đội Anh thắng bằng cách rút thành hòa, nhưng trong tháng Hai năm ngoái cơ quan quản lý cricket lại quay ngược lại và công nhận trận thắng cho Anh.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay đội tuyển Pakistan bị điều tra.

Một cuộc điều tra được tiến hành sau khi họ thua tất cả các trận quốc tế trong mùa giải năm ngoái sang Úc, khiến bốn cầu thủ bị PCB treo giò và ba cầu thủ khác bị phạt.

Ba trong số người bị cấm sau này đã được bỏ lệnh, bao gồm một lệnh cấm vô thời hạn đối với các cựu đội trưởng Mohammad Yousuf và Younis Khan, và người thứ tư đang khiếu kiện.