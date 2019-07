Bay 10 triệu dặm với một hãng hàng không

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Ông Thomas Stuker mất 29 năm để đạt mức 10 triệu dặm bay

Một doanh nhân Mỹ đã được thưởng cho việc trung thành với một hãng hàng không duy nhất sau khi tích lũy 10 triệu dặm đường bay.

Ông Thomas Stuker, một nhà tư vấn về bán hàng, đã đạt mốc quan trọng này sau khi một chuyến bay từ Los Angeles tới Chicago. Ông đã bay 5.962 chuyến bay của hãng United Airlines, và tổng cộng đã bay tương đương với 400 lần vòng quanh thế giới. Và phần thưởng cho ông sẽ là không bao giờ phải xếp hàng tại các sân bay, luôn luôn được nâng cấp vé máy bay và thậm chí một chiếc máy bay mang tên ông.

Tiến hóa hàng không

Ông Stuker đạt mốc quan trọng 10 triệu dặm bay sau hạ cánh xuống Chicago thành phố quê hương ông vào hôm thứ Bảy. Ông Stuker đã phải mất 19 năm để tích lũy được 5.000.000 dặm bay đầu tiên của mình và thêm 10 năm nữa để tích lũy gấp đôi số dặm bay đó. Trước khi lên chuyến bay đến Chicago, ông Stuker thừa nhận rằng nhiều năm trước đây, ông rất sợ đi máy bay. "Tôi không thể lên máy bay, nó thực sự làm tôi lo lắng," ông nói với Đài phát thanh công cộng quốc gia của Mỹ. "Nhưng bây giờ nó đã phát triển tới mức khi mà nếu tôi một tuần mà không bay một chuyến thì có điều gì đó không bình thường." Ông Stuker nay đã tích tụ đủ điểm thưởng qua chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không này để có thể đi nghỉ nước ngoài một năm vài lần – đấy là với giả thuyết ông có thể tìm ra thời gian để đi nghỉ như vậy. Một vài năm trước đây, George Clooney đóng vai của một người đàn ông đã đạt được điểm thưởng như vậy trong bộ phim mang tên Up In The Air.