Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố 911

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Vụ tấn công 11/9/2001đã gây mất mát lớn cho toàn nước Mỹ

Mỹ cảnh báo “các hiểm họa có thể xảy đến” trước dịp ngày lễ kỷ niệm cuộc tấn công ngày 11/9/2001 mà khả năng có thể ở New York hoặc Washington DC.

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg cho biết nguy cơ này “chưa được chứng thực”, tuy nhiên nên thắt chặt an ninh tại các cầu, kênh đào và các phương tiện giao thông công cộng.

Cảnh sát trưởng Raymond Kelly nói các chốt kiểm tra ở hệ thống tàu điện ngầm New York sẽ phải thực hiện thường xuyên hơn trong những ngày sắp tới.

Tổng thống Obama ra lời kêu gọi toàn thể nước Mỹ “nhân đôi” các nỗ lực chống khủng bố.

Hãng truyền hình Mỹ ABC News đưa tin, một công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này hồi tháng Tám với mục đích thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Không có việc xác nhận về thông tin này có liên quan đến nguy cơ lần này mà giới chức Mỹ đề cập.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu tổng thống George W Bush sẽ tham dự lễ kỷ niệm sắp tới.

Sáng ngày 8/9, Các nhân viên Nhà Trắng cho biết tổng thống Obama đã nhắc tới nguy cơ tấn công khủng bố khi ông công bố kế hoạch việc làm trước nghị viện.

Cảnh sát quan ngại

Al-Qaeda đã tỏ ra quan tâm về những ngày quan trọng và các dịp lễ. Trong trường hợp này thông tin này tuy chưa được xác nhận nhưng có độ chính xác, tin cậy và cụ thể. Janet Fedarcyk, FBI

Phát biển tại cuộc họp báo cùng với ông Bloomberg và ông Kelly, Trợ lý người phụ trách New York của FBI, Janet Fedarcyk, đã công nhận về nguy cơ này.

Bà cho biết:"Al-Qaeda đã tỏ ra quan tâm về những ngày quan trọng và các dịp lễ. Trong trường hợp này thông tin này tuy chưa được xác nhận nhưng có độ chính xác, tin cậy và cụ thể.”

Một nhân viên chống khủng bố dấu tên nói với hãng AP rằng các nhà chức trách đang tiến hành điều tra kể từ khi họ nhận được một thông tin tình báo vào tối thứ Tư 7/9.

Những biện pháp này sẽ bao gồm cả kiểm tra hành lý, túi xách và kể cả các nhân viên an ninh trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trong những ngày sắp diễn ra lễ kỷ niệm ngày 11/9, Cảnh sát trưởng Kelly nói với BBC rằng ông quan ngại về nguy cơ mới này.

"Chúng tôi đặc biệc lo lắng về những gì sắp xảy ra vào ngày kỷ niệm 11/9 bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy một số các tài liệu của Bin Laden cho biết có những thảo luận về dịp kỷ niệm 10 năm vụ tấn công 11/9 và dịp lễ kỷ niệm 10 năm”.

Ông nói thêm: "Không còn nghi ngờ gì về một New York bây giờ an toàn hơn so với 10 năm trước đây, tuy nhiên không ai dám đảm bảo chắc chắn. Chúng tôi không biết điều mà chúng tôi không được biết và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tôi tin là chúng tôi có thể bảo vệ thành phố, nhưng đây là một thế giới nguy hiểm.”

Các quan chức nhấn mạnh việc các tài liệu thu được trong vụ tấn công lãnh tụ khủng bố Osama bin Laden hôm 2/5/2011 ở Abbottabad, Pakistan, cho thấy trước kẻ đứng đầu tổ chức al-Qaeda đang tính toán đến các vụ tấn công cùng thời điểm với ngày kỷ niệm này.