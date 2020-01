Giải Quả Cầu Vàng 2012

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Giải Quả Cầu Vàng dành cho diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về (từ trái sang phải) Jean Dujardin (phim The Artist), Meryl Streep (The Iron Lady), Michelle Williams (My Week with Marilyn) và George Clooney (The Descendants).

Bộ phim không có tiếng động The Artist có tên trong danh sách rút gọn tranh giải Bafta, trong lúc phim Tyrannosaur của Anh, đáng ngạc nhiên lại đứng ngoài.

Cũng như mọi khi, danh sách đề cử tranh giải Bafta năm nay là sự hỗn hợp giữa sự bóng bảy hào nhoáng của Hollywood với sự quyến rũ của tài năng Anh.

Nhưng trong năm nay còn có một ứng viên nặng ký là bộ phim Pháp, The Artist, lọt vào danh sách 12 phim được đề cử.

Bộ phim đen trắng không có âm thanh đã được nhắc tới như một ứng viên tranh giải Oscar từ vài tháng qua.

Việc giữ vị trí áp đảo trong danh sách rút gọn của Bafta sẽ càng củng cố cơ hội để phim này giành chiến thắng với Oscar trong tháng Hai tới đây.

Phim được đề cử trong các hạng mục phim hay nhất, diễn viên nam xuất sắc nhất, diễn viên nữ xuất sắc nhất, kịch bản phim hay nhất, nhạc phim hay nhất và phim sử dụng kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất.

Từ Quả Cầu Vàng đến Bafta và Oscar

Tại lễ công bố giải Quả Cầu Vàng hôm Chủ Nhật, The Artist thắng giải phim hài/phim âm nhạc hay nhất, còn The Descendants với diễn viên George Clooney thủ vai chính đoạt giải phim truyện xuất sắc nhất.

Sau chiến thắng tại giải Quả Cầu Vàng của Hollywood, cả hai bộ phim sẽ phải chạy đua gay gắt với nhau để giành giải phim hay nhất Bafta, đồng thời sẽ phải đua với phim mang tính bạo lực, gay cấn The Help và phim nói về thời Chiến tranh lạnh Tinker Tailor Sodier Spy nữa.

Tinker Tailor, vốn được đề cử tranh giải ở 11 hạng mục nhưng đã không chiến thắng.

Gary Oldman là ứng viên nặng ký cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất, với vai diễn xuất sắc George Smiley, nhưng anh có các đối thủ cũng xuất sắc không kém là George Clooney (trong phim The Descendants) và Brad Pitt (Moneyball).

Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất là cuộc đua giữa "Maggie và Marilyn", giữa diễn viên gạo cội Meryl Streep (vai Margarete Thatcher trong phim The Iron Lady) với Michelle Williams (vai Marilyn Monroe trong phim My Week with Marilyn).

Cả hai đều giành giải Quả Cầu Vàng, và sẽ tiếp tục đối đầu nhau ở giải Oscar tới đây.

Lễ trao giải Bafta sẽ diễn ra tại nhà hát Royal Opera House tại London vào 12/2 tới đây.