James Murdoch lại bị chất vấn ở Anh

Image caption Đây là lần thứ hai ông James Murdoch phải trả lời chất vấn tại Anh

Ông James Murdoch nói với phiên điều tra của thẩm phán Leveson rằng ông chưa từng thấy một thư điện tử nào tiết lộ việc nghe lén điện thoại đối về một phóng viên nào.

Cựu chủ tịch tập đoàn News International, con trai của tỷ phú gốc Úc Rupert Murdoch nói ông đã cho rằng nghe lén là một thứ chuyện của “quá khứ" khi ông tiếp quản các hoạt động báo chí ở Anh quốc của cha ông vào năm 2007.

Ông cũng nói với phiên điều tra rằng đã không được biết về vụ email của nhân vật Neville cho đến năm 2010.

Ông Murdoch được hỏi về việc gặp ông David Cameron trong thời gian diễn ra đấu thầu cổ phiếu BSkyB của tập đoàn News Corp.

Cha của ông James là tỷ phú Rupert Murdoch sẽ xuất hiện trước ủy ban điều tra vào thứ Tư và thứ Năm.

Đây là lần đầu tiên một trong hai cha con ông Murdoch xuất hiện trước ủy ban Leveson.

James Murdoch, người từ chức khỏi News International hồi tháng Hai, đã được bổ nhiệm để điều hành công ty vào năm 2007.

Ủy ban điều tra cũng tìm hiểu xem liệu hai cha con ông Murdochs có biết các cáo buộc về các hoạt động thâm nhập bất hợp pháp các tin nhắn âm thanh xung quanh phóng viên hoàng gia của tờ News of the World, ông Clive Goodman, người đã bị bỏ tù năm 2007.

Năm ngoái, James Murdoch nói với các nghị sĩ rằng ông không biết trước về quy mô của việc làm sai trái của tờ báo mà ông kiểm soát.

Ông nói với thẩm phán Lord Leveson rằng ông đã “biết chung chung rằng một phóng viên từng thâm nhập bất hợp pháp các thư thoại đã bị bỏ tù cùng với một thám tử tư cùng can dự."

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Bà Rebekah Brooks, một Giám đốc Điều hành trong tập đoàn Murdoch trả lời điều tra tại Quốc hội Anh

"Đó là một hiểu biết chung về một sự kiện trong quá khứ."

Ủy ban điều tra đã chất vấn chi tiết ông Murdoch về bức thư điện tử với "Neville", mà một phóng viên của tờ News of the World đã gửi cho thám tử tư Glenn Mulcaire hồi năm 2008, vốn chứa đựng những bản gỡ băng bất hợp pháp của lãnh đạo công đoàn bóng đá Gordon Taylor.

Vào tháng Mười Hai, một email khác từ năm 2008 đã được công bố cho thấy ông Murdoch đã được gửi kèm trong địa chỉ thư của người gửi nhiều bức thư liên quan tình trạng nghe len điện thoại “tràn lan” tại News of the World và cũng trích dẫn bức email cho "Neville."

Ông Murdoch nói rằng mặc dù ông đã “copy” vào bức thư điện tử, ông đã không đọc toàn bộ nó.

‘Ngân sách dàn xếp’

Ông nói với ủy ban điều tra: "Tôi đã không đọc chuỗi email đó. Đó là một ngày thứ Bảy, tôi vừa trở về từ Hong Kong, tôi đang đi cùng với con tôi, tôi trả lời trong vài phút."

Ông nói bây giờ ông chấp nhận rằng bức thư cho "Neville" là "một manh mối" gây nên nghi ngờ về hoạt động nghe lén hacking điện thoại rộng lớn hơn tại tờ News of the World.

Việc những người khác có thể đã can dự vào nghe lén điện thoại – tầm quan trọng của nó đã không được thông đạt cho tôi ngày hôm đó James Murdoch

"Việc những người khác có thể đã can dự vào nghe lén điện thoại – tầm quan trọng của nó đã không được thông đạt cho tôi ngày hôm đó," ông nói.

Tờ News of the World đã đạt được một thỏa thuận giải quyết ngoài tòa án với ông Gordon Taylor, người đứng đầu Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp năm 2008.

James Murdoch nói việc để các cuộc đàm phán giải quyết vụ việc cho giám đốc pháp lý Tom Crone và quản chủ biên Colin Myler thực hiện là “hợp lý.”

Ông nói có một "ngân sách một triệu (bảng) dành cho các dàn xếp pháp lý tại News of the World.”

Ông nói tiếp rằng đã biết với "ít chi tiết" về vụ giàn xếp có giá 1 triệu bảng với ông trùm PR Max Clifford vào tháng 3 năm 2010 như một quan hệ thương mại với ông Clifford.

Ủy ban Leveson chuyển sự chú ý của mình sang mối quan hệ giữa báo chí và các chính trị gia sáng giá như một phần của việc kiểm tra đạo đức, văn hóa và hành vi của báo chí của Anh.

James Murdoch được cố vấn của ủy ban điều tra, công tố viên Robert Jay chất vấn về liên hệ của ông với các chính trị gia trước và trong quá trình đấu thầu các cổ phiếu còn lại ở công ty BSkyB thuộc tập đoàn News Corp - một nỗ lực bị hủy bỏ vào tháng 7 năm 2011.

Image caption Bộ trưởng kinh doanh Vince Cable đã bị nghe lén điện thoại, theo ông Murdoch

Ông Murdoch nói ông đã "sống với nguy cơ" rằng chính trị có thể ảnh hưởng đến vị trí công ty của ông, nhưng nói thêm: "Chúng tôi dựa trên tính đúng đắn của pháp luật."

Ông đã thuật lại một cuộc họp với ông David Cameron, khi đó là lãnh đạo phe đối lập, vào ngày 10 tháng Chín năm 2009 tại câu lạc bộ George để thảo luận về "đề xuất ủng hộ của tờ The Sun" với các thành viên đảng Bảo thủ cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

'Cuộc trò chuyện nhỏ'

Ông Murdoch cũng nói ông đã thảo luận đấu thầu BSkyB với ông Cameron tại nhà của cựu Giám đốc Điều hành tập đoàn News International, Rebekah Brooks ngày 23 tháng 12 năm 2010 - bảy tháng sau khi ông Cameron trở thành Thủ tướng.

Đây cũng là thời điểm hai ngày sau khi Bộ trưởng Kinh doanh bị tước khỏi trách nhiệm giám sát thương vụ cổ phiếu của BSkyB sau khi ông đã bị bí mật ghi âm nói rằng ông đã "tuyên chiến" với Rupert Murdoch.

Ông Murdoch nói rằng ông đã nói chuyện ngắn gọn với Thủ tướng về việc loại bỏ ông Cable, nói rằng đó là một "cuộc trò chuyện nhỏ" và không phải là một cuộc thảo luận.

Ông phủ nhận mục đích của các cuộc họp với ông Cameron một phần là để tìm ra vị trí của ông Cameron trong các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến công ty của ông Murdoch, chẳng hạn như quy định về truyền hình và báo chí.

Tôi có thể muốn biết, nhưng mục đích của các cuộc họp này không nhất thiết phải tìm hiểu, mà chúng thảo luận một loạt các chủ đề, từ chính sách đối ngoại đến những thứ khác James Murdoch

Ông nói: "Tôi có thể muốn biết, nhưng mục đích của các cuộc họp này không nhất thiết phải tìm hiểu, mà chúng thảo luận một loạt các chủ đề, từ chính sách đối ngoại đến những thứ khác."

Khi được hỏi liệu ông có phải là bạn bè với bộ trưởng tài chính George Osborne, ông Murdoch nói: "Chúng tôi thân thiện, nhưng tôi sẽ không nói rằng ông ấy là bạn thân."

Ông nói thêm ông đã tới dinh thự Dorneywood của bộ trưởng và đã có một cuộc thảo luận với ông Osborne về đấu thầu BSkyB.

Ủy ban điều tra cũng xem xét các bức emails bởi Frederic Michel, phụ trách quan hệ công cộng của News Corp.

Một bức thư liên quan tới cú điện thoại của James Murdoch tới ông Vince Cable vào ngày đấu thầu cổ phiếu của BSkyB, nói rằng công việc diễn ra tốt và “chúng tôi lẽ ra cần ghi âm ông ta".

Một bức thư khác nói rằng ông Michel cũng có một văn bản từ cố vấn Bộ trưởng Văn hóa Jeremy Hunt, Adam Smith, nói rằng "chính phủ Anh sẽ hậu thuẫn trong suốt quá trình."

Cuộc điều tra, do thẩm phán Lord Leveson đứng đầu, được thành lập sau khi dư luận phẫn nộ về việc tờ báo News of the World, mà nay đã đóng cửa, đã nghe lén cả hộp thư thoại của nữ sinh bị sát hại Milly Dowler.