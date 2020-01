IS đã thảm sát hơn 300 người Sunni

Image caption Nhà nước Hồi giáo đang muốn các đối thủ của họ phải khiếp sợ

Đã có 322 người thuộc một bộ tộc theo Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq đã bị sát hại trong các vụ thảm sát ở tỉnh miền tây Anbar do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra, Chính phủ Iraq thông báo.

Bộ Nhân quyền Iraq cho biết họ tìm thấy 50 thi thể trong một giếng nước. Ngoài ra, 65 người dân của bộ tộc Al-Bu Nimr cũng đã bị bắt cóc.

Vụ tấn công mới nhất của IS xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 2/11. Các chiến binh của họ đã bắn chết ít nhất 50 người của bộ tộc này.

Bộ này còn nói IS đang cầm giữ 65 người bị bắt trên làm tù binh và trộm gia súc của bộ tộc này.

‘Chính quyền bỏ rơi’

Giáo sỹ Naeem Al Gaoud, một lãnh đạo cao cấp của bộ tộc này, nói với BBC: “Chính quyền đã bỏ rơi chúng tôi.”

“Chúng tôi đã yêu cầu được cung cấp vũ khí rất nhiều lần nhưng họ chỉ hứa hẹn mà thôi,” ông nói.

Phóng viên BBC Orla Guerin ở Baghdad cho biết các vụ thảm sát người dân của sắc tộc Al-Bu Nimr đã xảy ra gần như hàng ngày.

Các lãnh đạo bộ tộc cho biết các nạn nhân của vụ thảm sát hôm Chủ nhật, trong đó có 10 phụ nữ và trẻ em, đã bị buộc đứng vào hàng và bị bắn công khai để trừng phạt vì đã dám kháng cự lại IS.

Năm mươi người cũng đã bị giết trước đó một ngày. Còn hồi đầu tuần, người ta cũng tìm thấy một mồ chôn tập thể.

Vụ thảm sát xảy ra ở làng Ras-al-Maa nằm về phía bắc thành phố Ramadi, thủ đô của tỉnh Anbar.

Một quan chức địa phương nói với hãng tin Mỹ AP rằng nhiều thành viên đã bỏ chạy đến làng này từ thị trấn Hit gần đó vốn đã bị IS chiếm được hồi tháng trước.

Bộ tộc Al-Bu Nimr đã tham gia và chiến dịch chống lại IS của Chính phủ Iraq ở tỉnh Anbar vốn đã bị phe IS kiểm soát phần lớn.

Chính phủ mới được thành lập ở Iraq vốn do người Hồi giáo dòng Shia chi phối đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của các bộ tộc Sunni mà họ xem là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống IS.

Tuy nhiên Baghdad vẫn chưa thành công trong việc thuyết phục đa số người dân Sunni quay lưng lại với IS.

Hãng tin AP cho rằng chỉ có khoảng 5.000 trong số khoảng từ 30.000 đến 40.000 dân các bộ tộc đứng về phía chính quyền Iraq.

Các bộ tộc Sunni muốn chính phủ đảm bảo phân quyền cho họ một cách nghiêm túc và muốn có tiếng nói thực chất trong các vấn đề của quốc gia, phóng viên BBC cho biết.