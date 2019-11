Ông Tập đến Anh mở 'kỷ nguyên vàng'

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Thủ tướng Anh và Chủ tịch Trung Quốc đã gặp nhau năm 2013

Thời gian đổi thay mọi thứ!

Hồi tháng Sáu 2013, Thủ tướng Anh David Cameron được mời dự chương trình tương tác World Have Your Say của kênh truyền hình BBC World để trả lời các câu hỏi từ khán giả BBC trên toàn cầu. Tôi là một trong số các đại diện của bốn ban ngôn ngữ Thế giới vụ có mặt nhằm chuyển các câu hỏi của cử tọa tới tay ông.

Sau khi tôi hoàn thành phần việc của mình còn ông cũng xong phần việc của ông, chúng tôi đã bắt tay với nhau trong phòng thu một cách vui vẻ.

Khi đó tôi đặt cho ông một câu hỏi mà tôi thực sự rất muốn hỏi, đó là liệu rốt cuộc ông có thực hiện một chuyến tới thăm Trung Quốc hay không.

Chúng ta nên nhớ rằng khi đó là lúc quan hệ Trung - Anh đang trải qua một thời kỳ băng giá, các chuyến viếng thăm bị trì hoãn, các cuộc đối thoại bị hủy bỏ, lý do là vì ông David Cameron gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi 2012.

Ông thủ tướng khi đó đã trấn an tôi bằng một nụ cười lớn. "Chớ lo," ông nói. "Mọi thứ đã được giải quyết và chuyến đi sẽ diễn ra trước khi hết năm."

Quả nhiên, ông David Cameron đã tới Bắc Kinh vào đầu tháng 12 năm đó, nhiều thỏa thuận đã đạt được, một số tin được đăng trên trang blog Weibo, và quan hệ Trung - Anh phát triển trở lại.

Anh Quốc mời Trung Quốc tham gia dự án xe lửa cao tốc

'Kỷ nguyên vàng'

Nay Anh Quốc đang trải thảm đỏ mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Anh quốc từ thứ Ba tuần này trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa điều mà ông David Cameron gọi là "kỷ nguyên vàng quan hệ Anh - Trung".

Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh, đã có bước đi rất khác thường khi tổ chức các buổi họp báo đặc biệt với giới phóng viên và xuất hiện trên các chương trình truyền hình trước chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc.

Trung Quốc muốn đạt được gì từ quan hệ với Anh Quốc?

Vào thời điểm mối liên hệ giữa Bắc Kinh với Washington đang gặp những khó khăn thì Anh quốc đang ngày càng được coi là sức mạnh tạo thế cân bằng quan trọng trong mối liên hệ đó, và là một cổng tiếp cận quan trong cho mối quan hệ giữa Trung Quốc với Liên hiệp Âu châu.

Việc Anh quốc là quốc gia Tây phương đầu tiên tham gia vào Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Á châu (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng bất chấp sự hoài nghi từ Hoa Kỳ, việc Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tới thăm Tân Cương trong chuyến đi mới đây tới Trung Quốc bất chấp những chỉ trích từ các nhóm nhân quyền dường như ra tín hiệu với giới lãnh đạo Trung Quốc rằng London rất quyết tâm trong việc ra các quyết định riêng nhằm phục vụ tốt nhất cho Anh.

Du khách Trung Quốc sang Anh nhiều

'Cùng có lợi'

"Phản ứng của quốc tế đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc đang gây chia rẽ giữa những người cho rằng đó là một cơ hội với những người cho đó là một thách thức. Chính phủ Anh quốc rõ ràng thuộc về nhóm thứ nhất," ông Phùng Trọng Bình, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc viết cho BBC Tiếng Trung trước chuyến đi của ông Tập.

Một điều mà Trung Quốc rõ ràng muốn thò được chân vào là các dự án cơ sở hạ tầng to lớn tại Anh. Sau tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính George Osbourne theo đó nói chính phủ Anh sẽ đề nghị gói bảo hiểm 2 tỷ bảng Anh để đảm bảo thực hiện nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point và khoản đầu tư từ Trung Quốc, các cuộc đàm phán đã "có tiến triển đáng kể", theo lời Đại sứ Lưu Hiểu Minh.

Trung Quốc cũng hy vọng sẽ tham gia vào được các dự án đường sắt cao tốc (HS2) của Anh.

Tài chính là một mảng khác nữa mà Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc hợp tác với Anh.

Trung Quốc đã bắt đầu phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng nhân dân tệ tại London, thành phố đầu tiên ở phương Tây làm việc này.

Bộ trưởng Tài chính George Osborne thăm Trung Quốc và ca ngợi Bắc Kinh hết lời

BBC Tiếng Trung đã nói chuyện với một số người tại Bắc Kinh, và mọi người tỏ ra trông đợi sẽ có thỏa thuận nhăm cấp visa du lịch Anh quốc một cách thuận lợi hơn, bãi bỏ lệnh cấm dùng Facebook, YouTube và Gmail tại Trung Quốc, và hai nước có thêm các trao đổi văn hóa.