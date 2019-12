Thành viên ban nhạc Eagles qua đời

Bản quyền hình ảnh Getty Image caption Glenn Frey qua đời vì biến chứng của nhiều căn bệnh

Tay guitar Glenn Frey, thành viên trụ cột của ban nhạc Eagles đã qua đời ở tuổi 67, ban nhạc thông báo.

Frey qua đời tại thành phố New York, Hoa Kỳ hôm thứ Hai 18/1 do biến chứng của các căn bệnh viêm khớp dạng cấp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi.

"Không ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi buồn cũng như tình cảm và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho ông sau tất cả những gì ông đã làm", gia đình ông và các thành viên ban nhạc cho hay.

Eagles là một trong những ban nhạc thành công nhất của thập niên 1970. Một trong những ca khúc của ban này được nhiều người Việt biết đến là Hotel California, sáng tác năm 1976.

Frey là người đồng sáng lập Eagles cùng với Don Henley, Bernie Leadon và Randy Meisner năm 1971.

Ông là đồng tác giả ca khúc ‘Hotel California’ với Henley, và là tác giả của nhiều bài hát mà ban nhạc trình diễn, gồm ‘Heartache Tonight’ và ‘Lyin' Eyes’.

Eagles có hơn 150 triệu album bán ra trên toàn thế giới, ca khúc Hotel California và những bài hit khác của họ nằm trong số những album bán chạy nhất trong lịch sử.

Phóng viên âm nhạc BBC Mark Savage nhận xét: “The Eagles là một trong những ban nhạc dẫn đầu trong nền nhạc rock thập niên 1970. Họ có thể không có nhiệt huyết của ban Led Zeppelin hay các mối quan hệ đan xen như ban Fleetwood Mac, nhưng các bản nhạc của họ thống trị sóng phát thanh. Thường thì kênh AM sẽ phát các bản hit với hòa âm hoàn hảo của họ, trong lúc kênh FM sẽ phát những bản thu dài hơn, với album chưa được chỉnh sửa.

Frey được chú ý với vai trò nhạc sĩ chính của ban nhạc bên cạnh Don Henley, giống như John Lennon với Paul McCartney. Ông đã viết bài hát nổi tiếng đầu tiên của Eagles - Take It Easy cùng Jackson Browne.

Nhưng các đĩa đơn sau đó, gồm ‘Take It To The Limit’ và ‘Hotel California’, có công sức của cả nhóm, trong khi hai thủ lĩnh thêm nhiệm vụ hát- giọng của Frey kết hợp rất ăn ý với giọng của Henley.

Họ đã có 5 đĩa đơn và bốn album chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ. Album tuyển tập những bài hit của họ bán được 30 triệu bản.

"Thoạt đầu giai điệu lởn vởn trong đầu," Frey trả lời phỏng vấn của Rolling Stone năm 2012. "Sau đó tôi đi đổ rác, dọn phân chó và đưa con đến trường xong thì bài hát thành hình".

Tuy nhiên, thành công có mặt trái của nó. Frey từng lý giải nguyên do khiến ban nhạc tan rã là vì bài ‘Hotel California’ tạo nên áp lực cho những album sau đó của họ.

Bản quyền hình ảnh Getty Image caption Frey (thứ hai, từ phải qua) cùng các thành viên Eagles

'Mối thâm tình'

Năm 1980, Henley có câu nói nổi tiếng: “Sẽ không bao giờ có chuyện Eagles cải tổ". 14 năm sau, thuật ngữ "when hell freezes over" được lấy làm tựa album tái hợp của ban nhạc, khi những người bạn cũ nối lại tình thân.

Khi hay tin Frey qua đời, Henley bình luận rằng "Mối thâm tình suốt 45 năm của chúng tôi không bao giờ bị phá vỡ."

"Tôi xem ông ấy như một người anh, chúng tôi là một gia đình, và giống như mọi gia đình cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt", Henley nói.

"Tuy vậy, thâm tình suốt 45 năm thì không bao giờ bị phá vỡ, thậm chí trong suốt 14 năm Eagles bị tan rã".

Sau khi Eagles tan rã năm 1980, Frey có sự nghiệp solo thành công, ca khúc đáng chú ý nhất là ‘The Heat is On’, ghi âm làm nhạc phim Beverly Hills Cop năm 1984 .

Ban nhạc tái hợp năm 1994 và có tour lưu diễn rầm rộ.