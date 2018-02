Ethiopia kede ilu o fararọ

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán Ogunlọgọ oluwọde lo n tako ijọ̀ba to wa lode ni Ethiopia

Ethiopia ti keke pe orilẹede naa ko fararọ lẹyin ọjọ kan pere ti olootu ijọba orilẹede naa, kọwe fipo rẹ silẹ.

Atẹjade kan ti ijba orilẹede Ethiopia fisita ni igbesẹ yi pọn dandan lati mu adinku ba oniruuru iwa ifẹhonuhan to n waye lorilẹede naa.

Ogunlọgọ awọn eeyan Ethiopia lo ti jalaisi latipasẹ aifararọ to n waye lorilẹede naa lati ọdun mẹta sẹyin

kede ilu ko fararọ olosu mẹw to waye lọdun to kọja lo kuna lati fopin si iwọde naa, to fi mọ itusilẹ ẹgbẹlẹgbẹ awọn ọmọ ẹgbẹ alatako to wa lahamọ