Facebook wọ gau lori aawọ data

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Wọn lo iroyin awọn eniyan lati se ranwọ fun idibo Aare Ilẹ Amẹrika Donald Trump

Awọn oloselu ni orilẹede Amerika, Yuroopu ati Ilẹ Gẹẹsi ti kan si awọn alasẹ oju opo idọrẹ lori itakun agbaye, Facebook lati salaye lori bi ileesẹ Cambridge Analytica se ni akọọlẹ iroyin awọn eniyan lai gba asẹ latọdọ wọn.

Awọn Senatọ ni Amẹrika pe adari Facecook, Mark Zukerberg lati wa salaye nile igbimọ asofin lori ọna to maa gba lati daabo bo akọsilẹ iroyin awọn eniyan to wa lori Facebook.

Bakan naa, adari ile igbimọ asofin nilẹ Yoroopu, ‘European Parliament’ sọ wipe awọn yoo se iwadi lori bi wọn se si iroyin ti awọn eniyan fi soju opo Facebook lo.

Agbenusọ fun olootu Ijọba Ile Gẹẹsi, Theresa May, sọ wipe ọrọ naa kan oun lominu nigba to gbọ nipa isẹlẹ yii.

Awọn iroyin ti ẹ lee nifẹẹ si:

Ni opin ọse, awọn ileesẹ iroyin ilẹ Amẹrika meji, ‘the Guardian’ ati ‘the New York Times’ fi awọn iroyin sita to fihan wipe Facebook ko se gbogbo ohun to yẹ ko se lati daabobo awọn ohun to jọ mọ iroyin ti awọn eniyan fi si oju opo wọn.

Amọ, ile-isẹ Facebook ati Cambridge Analytica sọ ninu idahun wọn wipe awọn ko se ohun ti ko tọ.