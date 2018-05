Image copyright Oluwo of Iwo Àkọlé àwòrán Ọba Adewale Akanbi ti ma ń sọ̀rọ̀ nípa ìfìmọsọ̀kan àwọn ẹ̀yà tó wà lórílẹ̀èdè Nàíjíríà

Oluwo ti Ilu Iwo, Ọba Abdulrosheed Adewale Akanbi, Telu 1 tun ti fakọ han pẹlu asọ ẹ̀yà Igbo to wọ nibi ayẹyẹ ti wọn ti n joye asiwaju awọn Igbo to wa ni ilu Iwo.

Ọba naa to ti maa n sọ lọpọ igba wi pe ifọwọsọwọpọ ni ọna abayọ si ọpọlọpọ isoro to n koju orilẹede Naijiria, ni wiwọ asọ awọn Igbo fihan wipe oun fẹran ifọwọsọwọpọ.

Ninu ọrọ rẹ, Ọba naa ni wi pe ‘awọn oun to n fa ẹlẹyamẹya ni ilẹ yii ni ọrọ sabuke ibi to ti wa(State of Origin Certificate ), ati ai le dije dupo ni ibi to ba ti wu o’.

Ọba Oluwo wa gba awọn ọmọ Naijiria ni iyanju lati ma a wọ asọ àwọn ẹya miiran lati le bu ẹwa kun orilẹede Naijiria.