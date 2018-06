Image copyright Kola carew Facebook Àkọlé àwòrán Wọn ti sin Tunrayọ Adeoye ni ile rẹ nilana ẹsin musulumi ni ilu Ibadan

Gbajugbaja osere Nollywood, Motunrayo Adeoye, ti jade laye lẹyin aisan ọgbe inu to ti n baa finra fun ọjọ gbọọrọ ni ilu Ibadan.

Iroyin fi lede wi pe, agba obinrin osere naa jade laye lowurọ Ọjọ Ẹti, ọjọ kinni osu kẹfa.

Wọn ti sin Tunrayọ Adeoye ni ile rẹ nilana ẹsin musulumi ni ilu Ibadan.

Nigba aye rẹ, obinrin naa jẹ gbajugbaja ninu ẹgbẹ osere Yoruba, ati wipe, o tun jẹ ọkan lara awọn ilumọọka ninu ẹgbẹ awọn osere ni.

Igbe aye Motunrayo Adeoye

Ni igba aye rẹ, Motunrayo jẹ ibatan alaafin ti Ọyọ, Ọba Lamidi Adeyemi.

Arabinrin naa kawe gboye ni ileẹkọ ẹkọsẹ ọwọ ti Osogbo Technical College ni ipinlẹ Osun, nibi to ti kọ nipa imọ ẹrọ, ki oto sẹ sẹ wa lo si orilẹede Switzerland fun Osu meje lati lo kọ ẹkọ gboye nipa imọ ẹrọ.

Lẹyin ọdun 1970 ni gbajugbaja osere naa darapọ mọ ile-isẹ iroyin ti ipinlẹ Ọyọ, BCOS gẹgẹbi onimọ nipa ẹrọ ati igbohunsafẹfẹ.

Image copyright Kola Carew Facebook Àkọlé àwòrán Ọkan lara awọn ere ti Tunrayọ Adeoye se, to fi di ilumọọka ni fiimu kan ti wọn pe ni Igbekun.

Isẹ naa lo se fun ọgọji ọdun ko to di wi pe o fẹhinti lọdun 2010.

Lẹyin igba yi ni o darapọ mọ awọn olosere Nollywood., ọkan lara awọn ere to se to fi da ilumọọka ni fiimu Kunle Afod to pe ni igbekun.