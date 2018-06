Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán MOSOP ní nńkan ò rọgbọ fún àwọn èèyàn ẹkùn Niger Delta, paapaajulọ agbègbè Ogoni

Ẹgbẹ kan to n ja fun igbayegbadun awọn eeyan agbegbe ogoni lẹkun Niger Delta, MOSOP ati ajọ ajafẹtọ kan Social Development Integrated Centre (Social Action) ti koro oju si Aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari lori ọrọ kan to sọ laipẹ yii pe isẹ afọmọ agbegbe Ogoni "nlọ ni sẹpẹsẹpẹ."

Awọn ẹgbẹ mejeeji ọhun tun kọminu pe ninu iwoye awọn, ko jọ bi ẹni pe ileeṣẹ ọrọ ayika nijọba apapọ ati ileeṣẹ to n mojuto atunṣẹ idibajẹ to waye nipasẹ epo rọbi, HYPREP ṣetan lati ṣe afọmọ idibajẹ ọrọ ayika to sodo si agbegbe Niger Delta.

Agbenusọ fun MOSOP, Fegalo Nsuke tọka si ọrọ ti aarẹ Buhari sọ ninu ọrọ ayajọ ijọba tiwantiwa to ka fawọn ọmọ orilẹede yii ninu eyi to ti sọ pe eto afọmọ agbegbe Ogoni n lọ "bi o ti tọ ati bi o ti yẹ."

O ni ọwọ ti iku fi n wọle mu tọmọde tagba lọ lagbegbe Ogoni, papaa ni ileto Bodo nijọba ibilẹ Gokana nibi ti o ni o kere mọ, lọsẹ kan, eeyan mẹwa yoo dagbere faye, n kọ ọpọ lominu.