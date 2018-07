Image copyright Enugu Police Command Àkọlé àwòrán Òpópónàá Ogui ni Enugu ni ọlọpàá ti mu Collins Ugwu àti awọn akẹgbẹ́ rẹ̀ méjì

Oṣiṣẹ ileeṣẹ ijọba tọ n ṣakoso ọgba ẹwọn kan, Collins Ugwu ni awọn ọlọpàá Ipinlẹ Enugu ti mu bayii lori ẹsun pe o wa ninu ẹgbẹ adigunjale kan.

Ugwu to nṣiṣẹ ni olu ileeṣẹ́ ọgba ẹwọn to wà ni Abuja jẹ ọmọ Ipinlẹ Ebonyi. Wọn mu u pẹ̀lu awọn afunrasi meji ti ọlọpàá ni wọn jìjọ maa n ṣọ awọn to ba lọ gb'owo ni ile ifowopamọ lati ja wọn lole.

Kọmiṣọna ọlọpaa Ipinle Enugu Mohammed Danmallam ti o foju awọn afunrasi naa han awọn akọroyin ni wọn ri Ugwu ati awọn akẹgbẹ rẹ mu lẹyin ti wọn ri awọn aridaju kan lori bi wọn ṣe n ṣọṣẹ́.

Danmallam ṣalaye pe agbegbe awọǹ ile ifowopamọ ni awọn afunrasi naa maa n gbe ki wọn baa le ṣọ awọn ti wọn ba fẹ ja lole.

O ni, "Wọn tun maa n ra ọja lọwọ awọn oniṣowo laisan owo, ṣugbọn oniṣowo naa yoo ri atẹjiṣẹ lati banki bi ẹni pe owo naa ti wọle. Ọjọ kẹrindinlọgbọn osu kẹfa ni a ri wọn mu ni popona Ogui ni Enugu."

Kọmiṣọna ni awọn yoo gbe awọn afunrasi naa lọ ile ẹjọ ti iwadii ba ti pari.