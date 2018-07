Àkọlé àwòrán O ní ìjọba tí gbé ìgbésẹ̀ láti fòpin sí ìrìnà àwọn ọkọ̀ epo yìí sùgbọn ọ̀pọ̀ wọn ń wá láti ẹ̀yìn odi tí wọn ò si ní ìwé ìrìna Èkó lọ́wọ́.

Ijọba Ipinlẹ Eko ti ṣi ibi ti awọn ẹbi to padanu eeyan wọn ninu ijamba ina to ṣẹlẹ n'ipinlẹ naa yoo ti maa ṣe ayẹwo DNA lati mọ eyi to jẹ ti wọn ninu awọn to ku ninu ijamba naa.

Ijọba naa wa n fi asiko yii ke pe ẹnikẹni to ba fura pe awọn ẹbi wọn wa lara awọn to padanu ẹmi wọn ninu ijamba ina naa lati kan si ile-iṣẹ ijọba to n ri si ayẹwo DNA ati iwadi.

Ile-iṣẹ naa wa ni opopona Broad Street, to dojukọ ile itawe ni agbegbe CMS, ni Erekusu ile Eko.

