Image copyright Igwetu Linda Nkechi/Facebook Àkọlé àwòrán Linda Igwetu ti ọlọpàá yinbọn pa ni Abuja

Ọrọ ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀ lórí ikú àgùnbánirọ̀ Linda.

Lórí awuyewuye to waye lori iku Linda Igwetu, agunbanirọ kan ti ọlọpàá kan torukọ rẹ n jé Benjamin Peters yinbọn pa ni Abuja ni Ọjọru, awọn alaṣẹ Ile Iwosan Garki nibi to ku si ni irọ ni ahesọ pe awọn ko tete fun un ni itọju.

Ile iwosan naa to gbe atẹjade kan sita ninu eyi ti wọn ti ṣalaye oun to ṣẹlẹ ki Linda to gbẹmi mi, so pe oloogbe naa ko padanu ẹjẹ nitori pe awọn n beere iwe lati ọdọ ọlọpaa ki wọn to le tọju rẹ.

Atẹjade naa ti adari ile iwosan naa, Dokita Nyomudim Essen, bu ọwọ lu, sọ pe aago mẹta kọja iṣẹju marun un ni wọn gbe Linda digbadigba de ọdọ wọn ti awọn dokita si ja fitafita lati doola ẹmi rẹ.

Image copyright Garki Hospital Àkọlé àwòrán Ile Iwosan Garki níbi tí Linda kú sí ní ìròyìn parọ́ mọ́ àwọn

Ile Iwosan naa ni, "A fa ẹjẹ si oloogbe naa lara, a dẹ tun ṣe iṣẹ abẹ ranpẹ fun un bo tilẹ jẹ pe a ko tii gba owo kankan lasiko naa.

Ṣugbọn o ṣe ni laanu pe pabo ni gbogbo ipa wa ja si. Irọ ni iroyin pe a fi itọju rẹ falẹ."

Olori ile aṣofin agba, Bukọla Saraki ba Chinenye to jẹ ẹgbọn oloogbe naa sọrọ lori foonu lanaa.

Saraki tun so pe ile igbimọ naa yoo ṣe iwadii lori iku naa.

Ọgbẹni Segun Awosanya to jẹ ajafẹtọ ọmọniyan to wa nidi ipe fun atunto SARS lori ẹsun pipa awọn ara ilu bi ẹran so pe oun ti kọ iwe ifẹhonuhan si Ile Igbimọ Aṣofin Agba ati Minisita fun ọrọ abẹle Abdulrahman Dambazau.

Awosanya gbe iwe naa de iwaju Minista fun Idajọ ti o tun jẹ amofin patapata fun orilẹ-ede Naijiria.