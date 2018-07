Àkọlé àwòrán Abdul'aziz Abubakar Yari sọ wi pe idibo abẹlẹ naa pegede lati jẹ awokọse fun idibo gbogboogbo ni ọdun 2019.

Iroyin ni Alhaji Gboyega Oyetola lo n jawe olubori ninu idibo abẹlẹ ti ẹgbẹ oselu APC, ni igbaradi fun idibo gomina ti yoo waye ni Osu Kẹjọ, ọdun 2018.

Ninu awọn esi idibo ti osisẹ Ajọ INEC n ka lọwọ, iroyin to n tẹwa leti n so wipe Oyetola to je olori awọn osisẹ ni ọfisi Gomina Aregbesọla lo n lekẹ bayii.

A si n reti kokari esi idibo naa lati ọwọ ajọ INEC to wa ni ipinlẹipinlẹ Ọsun.

Lara awọn to wa nibi ikede esi idibo naa ni Gomina ipinlẹ Osun, Rauf Aregbesola, Gomina ipinlẹ Oyo state, Abiola Ajimobi ati Gomina ipinlẹ Zamfara to tun jẹ Alaga eto idibo abẹlẹ, Abdul'aziz Abubakar Yari.

Rauf Aregbesola yoo fi ipọ gomina si le leyin ọdun mẹjọ labẹ ẹgbẹ oselu APC

Abdul'aziz Abubakar Yari sọ wi pe idibo abẹlẹ naa pegede lati jẹ awokọse fun idibo gbogboogbo ni ọdun 2019.

Òwúrọ̀ ọjọ́ ìdìbò náà ni àwọn olùdíje mẹ́ta,Moshood Adeoti, Peter Babalọla àti Senatọ Babajide Ọmọworarẹ sọ wí pé àwọn kò dìje mọ́ ninu awọn eniyàn mẹtadinlogun ló n dije láti gbé àsìá ẹgbẹ APC sókè bíi olùdíje gómìnà ní ìpínlẹ̀ Osun.