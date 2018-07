Ogún èèyàn míì tó sèse ń gba ìtọ́jú

Ori lo ko minisita fere idaraya lorilẹ-ede Naijiria, Solomon Dalung yọ nigba ti awakọ ọkọ pijo 406 kan sadede rari wọ ara awọn ọkọ to to tẹle ni ọwọọwọ nilu Gombe.

Iroyin naa ni papakọ ofurufu ni awọn ẹsọ ati awọn amugbalẹgbẹ ti lọ pade minisita naa, igba ti wọn si n kọja laarin ilu ni isẹlẹ naa sẹ.

Osisẹ kan ni ileesẹ adani kan to wa fun ipese eto aabo nipinlẹ Gombe, Sunday Jika, toun naa wa ninu awọn ọkọ to kọwọ rin pẹlu minisita, ẹni to tun fidi isẹlẹ yii mulẹ fun ileesẹ akoroyin jọ ilẹ wa, ni ọkọ pijo naa gbinna, tawọn si ri eeyan mẹta yọ jade ninu rẹ, amọ o ni, o se ni laanu pe awakọ ọkọ Pijo naa jona mọ inu ọkọ ọhun.

Jika fi kun pe o to ogun eeyan to wa ninu ọkọ bọọsi to tẹle minisita to fara gbọgbẹ, amọ ti wọn ti n gba itọju nile iwosan bayii.