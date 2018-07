Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ní ọdọọdún ni ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ń sọnú ní inú ìjàmbá ọkọ̀, eléyìí tí a lè kojú tí awakọ̀ bá gbájú mọ́ ọkọ́ wọn lójú pópó.

Ni owurọ Ọjọ Aje, Osu Keje, ọdun 2018 ni arabinrin to n wa ọkọ lori afara Third Mainland n kun atike loju popo lasiko to n wa ọkọ lọwọ.

Obinrin awakọ to n kun atike yii. da ọpọlọpọ sunkẹrẹ fakẹrẹ ọkọ silẹ lori afara naa, ti ọpọ eniyan n gba lọ si ibi isẹ laarọ Ọjọ Aje ọhun. Eyi mu ọpọlọpọ eniyan bẹrẹ si ni bu arabinrin naa.

Ni ọpọlọpọ igba,, ihuwasi bi eleyii ati awọn ise miran ti awọn eniyan ma n se ni oju popo, lo maa n fa ijamba ọkọ, ti o ma n mu ọpọlọpọ ẹmi lọ.

Ni ọdọọdun ni ọpọ ẹmi n sọnu ninu ijamba ọkọ, eleyii ti a le dẹkun rẹ, ti awọn awakọ ba le gbajumọ ọkọ wiwa ni oju popo.

Iwa aibikita ti awọn eniyan ma n wu ni oju popo

Wiwa ọkọ ni oju popo jẹ ohun to gba ọpọlọpọ ọgbọn ati akiyesi si awọn ohun ti eniyan ko gbọdo se ni oju popo.