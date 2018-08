Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Bukola Saraki padà sí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó ti wá

Ọpọ eeyan la bi sile aye, sinu abule ati inu ẹbi kola-kosagbe, taa si lee pe wn ni atapata dide. Amọ ti wọn fori ja igbo lati ri pe wọn de ipo giga nile aye lai naani ọp ẹgun to wa ni na wọ̀n

Sugbọn ni ti Abubakar Bukola Saraki, Ọmọbọlanle ni a ba maa pee, nitori pe o ba ọla nile ni, to si die lati inu ọla l si ipo giga.

Bukọla Saraki fori sọlẹ sile aye ni ọjọ kọkandinlogun oṣu Kejila ọdun 1962, si idile ologbe Olusola Saraki, ti oun naa jẹ agba oselu ati gbaju-gbaja ni awujọ wa. Koda, oun ni Aarẹ Ile Aṣofin Agba orilẹede Naijiria laarin ọdun 1979 si 1983. Gbogbo eniyan lo si maa n pee ni ‘Baba Oloye’

Eto ẹkọ ọmọ baba oloye kii se gbẹfẹ

Olusọla ko ginra rara lati fun arẹmọ-kunrin rẹ, Bukola ni awọn ohun mere-mere to n mu ki aye dun fun ọmọde, to si tun n pese ọmọ fun ipo giga ni ọjọ ọla, paapa, taa ba wo awọn irufẹ ile ẹkọ to ran Bukọla lọ.

Ile iwe Kings College ni ipinlẹ Eko ni Bukọla lọ feto ẹkọ girama laarin ọdun 1973 si 1978, ile ẹkọ naa ko si wa fawọn ọmọ kola-kosagbe ẹda, nitori ‘yapowo’ ni nigba naa.

Niwọn igba to si jẹ́ pe ẹni nla, lo nse ohun nla, lẹyin ile ẹkọ girama, Baba Oloye ya sọ ọmọ rẹ siilu ọba, nile ẹkọ Cheltenham College ni ilẹ Gẹeṣi ni ọdun 1979 si ọdun 1981 nibi to ti gba iwe ẹri girama miran.

Saraki kẹkọ gboye ni Fasiti ilu London nibi ti o ti gba iwe ẹri gẹgẹ bi oniṣegun oyinbo laarin ọdun 1982 si ọdun 1987.

Niwọn igba to jẹ pe idi isẹ ẹni, laa ti n m ni lọlẹ, Bukọla ṣiṣẹ ni ile iwosan Rush Green to wa ni Essex gẹgẹ bi oniṣegun oyinbo ni ọdun 1988 si 1989.

Amọ̀, nigba to ya, Bukọla di igba ati agbọ rẹ pada si il Naijiria, nitori ile ni abọ sinmi oko, to si di oludari ile ifowopamọ Société Générale( to ti kogba wọle bayii) ni ọdun 1990 si 2000.

Gẹgẹ bẹ se mọ pe owu ti iya ba gbọn, naa ni ọmọ yoo ran, arẹmọ baba oloye dara pọ mọ baba r ninu oselu, to si tẹsẹ bọ bata baba rẹ, ọmọ kii sa ba ipele iya rẹ, ko si asọ da.

Irinajo Saraki lagbo oselu Naijiria kii se eremọde

Ni ọdun 2000, Saraki wọ agbo oṣelu orilẹede Naijiria lẹyin ti Aarẹ ana, Oleṣegun Obasanjo yan-an sipo gẹgẹ bi oluranlọwọ pataki lori eto ẹnanwo.

Saraki di gomina ipinlẹ Kwara labẹ ẹgbẹ oṣelu PDP ni ọdun 2003 lẹyin ti o koju ajagun fẹhinti Mohammed Lawal ninu idibo gomina lọdun naa, to si fi ẹyin Lawal janlẹ.

Image copyright Bukola Saraki/Facebook Àkọlé àwòrán Bukola Saraki ṣe gómìnà ìpinlẹ̀ Kwara fún ọdún mẹ́jọ

Lawal lo wa lori oye gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Kwara nigba naa, pẹlu atilẹyin ologbe Oloye Olusola Saraki to jẹ baba-isalẹ rẹ.

Ṣugbọn Bukola lanfani lati di gomina lẹyin ti ede aiyede waye laarin Lawal ati baba rẹ., ti baba oloye si se atilẹyin fun ọm rẹ.

Saraki lo saa meji gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Kwara, ti i ṣe ọdun mẹjọ. to si tun tẹsiwaju ninu oṣelu nigbati o dije fun ipo sẹnẹtọ lati ṣoju aarin-gbungbun ipinlẹ Kwara.

Image copyright Bukola Saraki/Facebook Àkọlé àwòrán Bukola Saraki rọ́pò iabúrò rẹ̀ obìnrin Gbemisola Saraki-Forowa gẹ́gẹ́ bí sẹnẹtọ

O jawe olubori ninu ibo naa, o si rọpo aburo rẹ obinrin Gbemisola Saraki-Forowa ti o n ṣoju ẹkun naa tẹlẹ, lai naani atako baba rẹ, to n gbe lẹyin aburo rẹ lati di gomina ipinlẹ Kwara.

Isẹlẹ yii lo mu ki ogiri la ẹnu laarin baba ati ọmọ, sugbọn itakun to ni ki erin ma rin, ni ọrọ Bukọla ni agbo oselu, toun -terin ni yoo jọlọ, eyi to fi idi r mul pe ko ẹni ti Biukọla ko lee woju lori ipo oselu to ba n f ni akoko kan.

Lẹyin o ryin, Saraki fi ẹgbẹ PDP silẹ lọ dara pọ mọ APC pẹlu awọn sẹnẹtọ mẹwa miran.

Ọpọ eeyan si lo gbagbọ pe o fi ẹgbẹ PDP silẹ nitori pe o fẹ di aarẹ ile igbimọ aṣofin Agba l'Abuja ni.

Image copyright Bukola Saraki/Twitter Àkọlé àwòrán ọ̀pọ̀ gbágba pé èrò ọkàn Bukola Saraki ni láti di Ààrẹ ilé aṣòfin Àgbà l'Abuja

A gbọ pe ẹgbẹ oṣelu APC fẹ yan Aarẹ ile igbimọ aṣofin Agba l'Abuja lati Ila-Oorun Ariwa orilẹede naijiria.

Bukọla Saraki di aarẹ ile asofin agba laarin atako to lagbara

Ṣugbọn Saraki to wa lati Aarin gbungbun Ariwa ja fun ominira fun awọn sẹnẹtọ lati yan olori fun ra wọn, lai gba asẹ lọw baba isal kan-kan, o ja fun ipo aarẹ naa, to si bori, eleyi to mu di Aarẹ ile naa.

Ori ko ni oun yoo ba ọrun duro ni akoko ti Bukọla lo ggẹ bii aar ile asofin agba, ọpọ ete, iditẹ mọni, oniruuru ẹsun, atako ati igbẹjọ si lo la kọja.

Ara ko rọ okun, bẹẹ ni ko rọ adiẹ ni ibasepọ Saraki ati ijọba Muhammadu Buhari, ti ọp eeyan si mọ pe ikun n dẹ dẹdẹ, ddẹ n d ikun ni awọn mejeeji jọ n se.

Kin lo mu Saraki juwọ si APC, to si gba PDP lọ

Ni ọjọ kọkanlelọgbọn oṣu keje ọdun 2018 ni Saraki kede lori opo Twitter rẹ pe, oun ti fi ẹgbẹ oṣelu APC silẹ lọ si PDP to ti wa tẹlẹ.

Saraki fi kun ọrọ rẹ pe oun fi ẹgbẹ naa silẹ lẹyin ti oun ti ro o daadaa fun igba pipẹ.

O ni oun fi ẹgbẹ oṣelu APC silẹ nitori idojuti ati inuni-bini nla ti oun doju kọ ninu ẹgbẹ naa.

O sọ pe oun kuro ninu ẹgbẹ naa lati faye gba alaafia.

Ni akotan, a lee ni eeyan takun-takun, ti ọpọ̀ eeyan lee ri bii ‘Katapila’ ni Bukọla Saraki lagbo oselu Naijiria.

Kin ni ọjọ iwaju Saraki ni agbo oselu Naijiria

Niba yii to ti wa di ‘Ọmọwale’ ni PDP, kin ni yoo jẹ atunbọtan rẹ nibẹ ?

N jẹ ipo rẹ bi aarẹ ile asofin agba ko ni mu gbun ẹgbẹ oselu APC ni ẹẹkan si?

Se Saraki yoo tun jẹ lọ bi, ni agbo oselu Naijiria lẹẹkan sii, paapa nibayi ti ẹnu n kun-un pe o fẹ du ipo aarẹ?

Bi o tilẹ jẹpe ko tii si idahun sawọn ibeere naa bayii, sugbọn a mọ pe laipẹ ni idahun yoo maa ba awọn ibeere yii bi ọjọ ba se n gun ori ọjọ ni agbo oselu Naijiria.