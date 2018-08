Image copyright Rumourspro/Facebook

Ọga agba to n dari ileeṣẹ ijọba to n mojuto awọn ẹwọn ni Ipinlẹ Eko, Ọgbẹni Tunde Ladipo, ni bii mẹtadinlọgọjọ (157) ẹlẹwọn ni yoo kọ idanwo aṣekagba ile iwe girama (WASSCE) to n bọ ni ipinlẹ naa.

Bẹẹ naa ni o tun sọ pe awọn meji ni o n kawe lati gboye ọjọgbọn (PhD) ni fasiti NOUN bayii. Ẹka NOUN kan wa ni inu ọgba ẹwọn Kirikiri.

Ladipo sọ fun awọn oniroyin wipe iwe kika ti wa di oun amuyangan laarin awọn ẹlẹwọn ipinlẹ naa.

Àkọlé àwòrán Oga ọgba ẹwọn l'Eko, Tunde Ladipo ni awọn n sa ipa lati ri i pe awọn ẹlẹwọn naa ṣe daadaa ninu idanwo wọn

Ninu awọn mẹtadinlọgọjọ naa, awọm mọkanlelaadorun wa lati ọgba ẹwọn Ikoyi, mejila wa lati ọgba ẹwọn ti obinrin ti mẹrinlelaadọta si wa lati ọgba ẹwọn Kirikiri.

Olori ọgba ẹwọn naa ni awọn sa ipa lati ri i pe awọn ẹlẹwọn naa ṣe daadaa ninu idanwo wọn.

Awọn onimọ nipa ọrọ ẹlẹwọn ni, ida bii meje ninu mẹwa awọn ẹlẹwọn ni o tun maa n ṣẹ ẹṣẹ ti yoo ran wọn pada s'ẹwọn. Wọn ni idi niyi ti iwe kika ninu ẹwọn ṣe pataki fun awọn ẹlewọn.

Ọpọlọpọ awọn ẹlewọn naa lo tun maa n sọ wipe, bi ko ba ṣe awọn oun ti awọn ko bi iṣẹ ọwọ ati iwe ninu ọgba ẹwọn, ti awọn ba jade, awọn o ba pada si ẹnu iwa janduku.