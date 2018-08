Ìgbé ayé àwọn aṣàtìpó Rohingya kò rọrùn rárá.

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣàtìpó to sá kuro torí ogun Rohingya lo ṣì ń gbé nínú ìbànújẹ́ àti ẹ̀rù báyìí tó jẹ́ ọdún kan lẹyin iṣẹlẹ naa.

Ọmọ ọdun mẹẹdogun yii sọ ohun ti oju rẹ n ri pẹlu ẹ̀rù to n baa lori oyun to ni fun baba arúgbó to fẹ ẹ nibudo aṣatipo.