Image copyright Facebook/Rinsola Abiola

Ọ̀kan lara awọn ọmọbinrin oloogbe MKO Abiọla, Rinsọla Abiọla ti fi ẹgbẹ oṣelu APC silẹ.

Ninu lẹta kan to kọ ranṣẹ si alaga wọọdu idibo rẹ, eyi to tẹ wa lọwọ loju opo Twitter rẹ, Rinsọla ni igbesẹ ohun lati fi ẹgbẹ silẹ ko ṣẹyin ofin tuntun ti awọn oludari ẹgbẹ All Progressives Congress, APC, fi sita l'ọjọ Aje.

O ni irinajo ọdun maarun pẹlu ẹgbẹ osẹlu naa jẹ eyi to kun fun ẹ̀ka ti ko ṣe e gbagbe.

Bi o tilẹ jẹ wipe awọn kan n sọ lori ayelujara Twitter pe ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP, ni Rinsọla darapọ mọ, arabinrin naa ni oun ko ti darapọ mọ ẹgbẹ́ oṣelu kankan.

Ati pe awọn nkan bi fifi aaye gba awọn obinrin ati ọ̀dọ́, to fi mọ iṣejọba awa-arawa l'abẹle, ni yoo sọ ẹgbẹ oṣelu ti oun yoo pada darapọ mọ.

O ni ki awọn alaṣẹ ẹgbẹ oṣelu PDP ṣi fi ara balẹ naa.