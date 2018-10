Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ajọ aṣeṣiro lorilẹede Naijiria, NBS ni owo awọn ounjẹ bii iṣu, irẹsi wa silẹ loṣu kẹsan.

Ajọ aṣeṣiro lorilẹede Naijiria, NBS ti kede pe owo ori awọn aṣayan ounjẹ kan lorilẹede Naijiria wa silẹ loṣu kẹsan ọdun 2018.

Ninu abajade iwadi rẹ kan to pe ni "Selected Food Price Watch'' eyi to tumọ si," ayẹwo iye owo awọn aṣayan ounjẹ kan" fun oṣu kẹsan ọdun 2018 eleyi to fi sita nilu Abuja lo ti sọ eyi di mimọ.

Gẹgẹ bii atẹjade naa ṣe sọ, iye ti wọn n ta ẹyin agiriki wa silẹ lati N474.13 ti wọn taa ni oṣu kẹjọ si N472.73 ni oṣu kẹsan.

Bakan naa lo tun juwe rẹ pe, iwọn kilo kan irẹsi pẹlu dinwo lati N375.02 to wa ninu oṣu kẹjọ si N371.32 ni oṣu kẹsan.

Abajade iwadi ajọ naa tun fi oju rẹ han sita pe iwọn kilo tomato pẹlu to jẹ N336.65 loṣu kẹjọ ti sun walẹ si N328.26 loṣu kẹsan.

Ounjẹ iye rẹ loṣu kẹjọ (August) Iye rẹ loṣu kẹsan (September) Ipinlẹ ti o ti wọn julọ Ipinlẹ ti o ti wọpọ julọ 1 Ẹyin agiriki 474.13 472.73 Rivers (582.38) Osun (414.38) 2 Ẹwa pupa 410.16 416.07 Ebonyi (595.55) Bauchi (294) 3 Buredi aláwẹ́ 307.97 303.84 Bayelsa (408.33) Katsina (222.31) 4 gaari funfun 198.82 195.86 Kano (330.06) Cross River (107.03) 5 Gaari elepo 246.75 253.70 Sokoto (446.33) Cross River (124.47) 6 Irẹsi Agiriki 327.02 328.42 Kogi (569.23) Katsina (228.1) 7 Irẹsi tiwantiwa 280.29 277.78 Bayelsa (429.87) Kebbi (215.86) 8 Irẹsi okeokun (imported) 375.02 371.32 Kogi (513.8) Kebbi (289.86) 9 375.02 371.32 Rivers (595.19) Taraba (195.41) 10. 292.97 280.28 Sokoto (465.51) Taraba (138.59)

Orisun: Ajọ aṣeṣiro lorilẹede Naijiria, Nigeria Bureau of Statistics, NBS.

Bakan naa, ni o ṣalaye pe ẹdinwo ba owo ori iṣu lasiko ayẹwo naa.

Amọṣa boya eyi so pọ mọ iriri awọn ọmọ Naijiria ni okọọkan awọn ọja kaakiri jẹ ibeere ti awọn eeyan ṣi n dahun si lori ikanni ayelujara gbogbo.