'Láti kékeré mi ni mo ti nifẹ Oriṣa'

Mike Ifabunmi Arẹmu, to jẹ ogbontarigi ọmọ Brazil to kọṣẹ mọṣẹ lori Ifa kíkì bá BBC Yorùbá sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì Ifá gẹgẹ bii òrìṣà to ju awon oriṣa lọ.

O sọ nipa bí òun ṣe kọ ifá nilẹ Yoruba ati bi ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn ìmàle ti àwọn oyinbo mu wa Brazil ṣe n pa ẹ̀sìn ìbílẹ̀ lára lásìkò yìí.

O ki oríkì ifá gẹgẹ bii ọrọ ti Ọrunmila sọ jáde lẹnu.

Ifabunmi ki odù Ògúndábèbe láti fidi ẹ mulẹ pé agbára Olodumare pọ̀, O dẹ̀ maa n ṣe ohun to wuu ni nipa ṣiṣe ọkan bi Ọyẹ́, òmíràn bíi otútù, kí a to sọ ọ̀dá àti òjò.

O ni Naijiria ti di ìlú òun keji nitori pe ìlú Ibadan, to jẹ olú ìlú ipinlẹ Ọyọ nipinlẹ oun ti oun ti maa n wa foribalẹ fun oriṣa oun.