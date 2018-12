Image copyright @ui Àkọlé àwòrán ko si si olukọ kankan ninu awọn yara ikẹkọ lati sisẹ ni ọgba fasiti Ibadan

Ọpọ eeyan lo ti n sọrọ lori ayelujara lori iyanṣẹlodi ti ẹgbẹ awọn olukọ agba ni awọn ile ẹkọ giga fasiti lorilẹ-ede Naijiria, SSANU gunle lọjọ Aje.

SSANU ni awọn n gun le iyansẹlodi naa nitori ijọba kọ lati bu ọla fun idajọ ile ẹjọ lori ọrọ awọn ile iwe alakọbẹrẹ ti fasiti ati bi ijọba se kuna lati san owo ajẹmọnu awọn osisẹ, lẹyin adehun ti wọn jọ buwọlu.

Ajọ naa ni ijọba apapọ ko lati da awọn olukọ ile iwe alakọbẹrẹ ti fasiti ti wọn da duro lẹnu ise pada si ipo.

Ọrọ pọ ninu iwe kọbọ lori opo Twitter. Ẹnikan woye, o sọ pe ajọ ASUU lo kọkọ bẹrẹ iyanṣẹlodi ki ajọ NASS to bẹrẹ ti wọn. O ni awọn SSANU naa ti wa bẹrẹ ti wọn. O ni afaimọ ki iyanṣẹlodi ọhun ko maa di inu oṣu kọkanla to mbọ ko to pari.

Image copyright Wikipedia Àkọlé àwòrán SSANU

Alao Abiodun tiẹ ni ajọ ASUU ati ASUP n yanṣẹlodi, bakan naa ajọ SSANU ti bẹrẹ ti wọn. O ni to ba ya, NASU naa yoo bẹrẹ tiẹ. Abiodun ni laisi aniani iṣoro nla wa pẹlu eto ẹkọ lorilẹ-ede Naijiria.

Ẹlomiran ni ijọba apapọ ko ni ṣe ohun tile ẹjọ paṣẹ rẹ. O ṣalaye pe Wọn ti gba beeli Sambo Dasuki ati olori ẹsin musulumi Shiite ṣugbọn wọn tun wa lẹwọn ni Kuje.

O ni to ba jẹ pe lorilẹ-ede miran ni, ko yẹ ki Aarẹ Muhammadu Buhari ṣe ijọba orilẹ-ede Naijiria rara lẹyin to ditẹ gbajọba lọdun 1983 eyi to mu ifasẹyin ba eto oṣelu Naijiria.

Mohammed Ahmed Gorko ni ASUU ati ASUP wa lori iyanṣẹlodi, COESU sẹṣẹ fagile iyanṣẹlodi ti wọn. Ni bayii SSANU ti bẹrẹ ti wọn. O ni o ṣeni laanu pe ẹka eto ẹkọ ti doju keji lorilẹ-ede Naijiria.

Ero awọn eeyan sọtọọtọ lori iyanṣẹlodi ti SSANU gunle lọjọ Aje lori opo facebook. Bi awọn kan ti n sọ pe awọn olosẹlu kan lo n lo ajọ awọn oṣiṣẹ ti wọn n daṣẹ silẹ lati ba ijọba to wa lode jẹ, bẹẹ ni awọn miran n sọ pe ijọba Buhari gan an ni ko ṣe ojuṣe rẹ.

Image copyright Facebook Àkọlé àwòrán Ọrọ lori iyansẹlodi SSANU

Image copyright @nsukka Àkọlé àwòrán Bayii ti gbogbo olukọ fasiti yari, kini ṣiṣe?

Yahaya Yakubu Muhammad ni asiko yii gan an ni ọpọlọpọ oṣiṣẹ fẹran lati maa gun le iyanṣẹlodi nitori idibo to mbọ.