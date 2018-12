Image copyright @APCUKingdom Àkọlé àwòrán APC kéde àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìpolongo ìdìbò 2019

Ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC ti fi orúkọ awọn ọmọ igbimọ wọn fún ipolongo idbo aarẹ lọdun 2019.

Ninu atẹjade ti olugbaninimọran fun aarẹ, Femi Adeshina fi sita lọjọ kejidinlọgbọn oṣu kejila ọdun 2018, wọn kede ẹni ti yoo jẹ alaga, ajumọ jẹ alaga, awọn igbakeji alaga àti awọn adari ni ipele ẹlẹkun jẹkun.

Bakan naa ẹgbẹ APC, yan awọn gbajugbaja oniṣowo nla, Aliko Dangote ati Femi Otedola ggẹ bi olugbaninimọran wọn fun ipolongo idibo yan aarẹ.

ALAGAAarẹ Muhammadu BuhariAJUMỌ JẸ ALAGAAsiwaju Bola Ahmed TinubuIGBAKEJI ALAGA1. Igbakeji Aarẹ, Ọjọgbọn Yemi Osinbajo.2. Alaga ẹgbẹ oṣelu APC, Comrade Adams OshiomoleIGBAKEJI ALAGA NI ILA OORUNSẹnetọ George AkumeIGBAKEJI ALAGA NI GUUSUSẹnetọ Ken NnamaniOLUDARI AGBA Họn. Rotimi AmaechiIGBAKEJI OLUDARI AGBA (IṢẸ ṢIṢE)Sẹnetọ A.O. MamoraIGBAKEJI OLUDARI AGBA (IṢAKOSO)Arch. Waziri BulamaAKỌWE1. Adamu Adamu2. Dele AlakeAWỌN ADARI ẸKUNa. Iwọ Oorun Ariwa (North West): Senator Aliyu M. Wamakkob. Ila Oorun Ariwa (North East): Senator Muh'd Ali Ndumec. Ariwa Aarin gbungbun (North Central): Senator Abdullahi Adamud. Iwọ Oorun Guusu (South West): Sola Oke, SANe. Ariwa Guusu (South East): Sharon Ikeazorf. Guusu-Guusu (South South): Senator Godswill Akpabio

ẸKA NJẸKAa. Oludari, ẹgbẹ alatilẹyin Buhari (Buhari Support Groups) - Dr. Mahmoud Mohammedb. Oludari, Eto ibaraẹnisọrọ (Strategic Communications) - Festus Keyamo, SANa. Igbakeji Oludari - Abike Dabiri- Erewac. Oludari ikansiraẹni (Contact & Mobilization) - Hadiza Bala Usmana. Igbakeji Oludari ẹkun Guusu -Victor Eboigreb. Igbakeji Oludari ẹkun Ariwa - Senator Bashir Naladod. Oludari alamojuto eto idibo, (Election Planning & Monitoring) - Babatunde Raji Fashola, SANa. Igbakeji Oludari I- Baba Kura Abba Jatob. Igbakeji Oludari II-Chief Emani Ayirie. Oludari Iṣẹ Oniruuru, Logistics - Dr. Pius Odubua. Igbakeji Oludari- Senator Umanah Umanahb. Igbakeji Oludari II- Nasiru Danuf. Oludari, Iṣewadii aato (Policy Research & Strategy)- Ọjọgbọn Abdulrahman Obaa. Igbakeji Oludari- Ọjọgbọn A.K. Usman

g. Oludari ọrọ to kan ọdọ (Youth Mobilization)- Hon. Tony Nwoye assisted by the APC Youth Leader sadiqa. Igbakeji Oludari ẹkun Ariwa- Amofin Ismaeel Ahmedb. Igbakeji Oludari ẹkun Guusu - Jasper Azuatalam

h. Oludari Iṣakoso (Admin)- Onari Browna. Igbakeji Oludari I- Chris Hassanb. Igbakeji Oludari II- Abubakar Magaji Gasau

i. Oludari ọrọ obinrin (Women Mobilization)- Woman Leader Salamatu Baiwaa. Igbakeji Oludari ẹkun Ariwa - Binta Mu'azub. Igbakeji Oludari ẹkun Guusu - Adejoke Orelope Adefulire j. Oludari ọrọ abo (Security) - Gen. A. . Dambazzaua. Awọn Igbakeji Oludari - Brigadier General Gambo and Mr. U. Ukoma

k. Oludari ẹka Ofin (Legal) - Emeka Ngige, SANa. Igbakeji Oludari- Ọjọgbọn Maman Lawan Yusufari

l. Oludari Iṣẹ Ode (Field Opertaions)- Mallam Nuhu Ribadu

M. Oludari eto isuna (Finance) - Wale Edun Igbakeji Oludari ….Alhaji Adamu Fadan AWỌN AGBANINIMỌRAN AGBA FUN AARẸ1. Igbakeji Aarẹ, Prof. Yemi Osinbajo.2. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu3. Senator Ahmed Lawan (Senate Leader)4. Họn. Femi Gbajabiamila ( Leader of the House )5. Alaga ẹgbẹ oṣelu APC, Comrade Adams Oshiomole6. Alhaji Aliko Dangote.7. Ọgbẹni Femi OtedolaAWỌN ỌMỌ IGBIMỌ1. Chief Bisi Akande2. Chief John Oyegun3. Senator Ita Enang4. Gbogbo Sẹnetọ APC to ṣi wa lori oye5. Gbogbo Gomina APC to ṣi wa lori oye atawọn to ti kuro6. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ APC nile igbimọ aṣoju ṣofin7. Gbogbo ọmọ igbimọ amuṣẹya APC8. Gbogbo adari obinrin lẹlẹkun jẹkun AWỌN ALAMOJUTO IPINLẸ1. Awọn Gomina yoo jẹ alakoso ipinlẹ wọn2. Awọn oludije Gomina APC lawọn ipinlẹ ti kii ṣe ti ẹgb APC yoo jẹ alakoso ipinlẹ wọn