Ọmọ ti wọ́n gbà pé o ti kú sínú ìjàmbá Tsunami wálé padà

Erekuṣu Sulawesi ni orilẹ-ede Indonesia ni Tsunami ti gbẹmi ọpọlọpọ eniyan lai yọ ọmọ wẹwẹ silẹ.

Jumasil ni ọmọ ọdun marunvun ti wọn gbà pé o ti ku sinu iṣẹlẹ ijamba Tsunami to ṣẹlẹ ni Indonesia.

Lẹyin ti àwọn obi rẹ ti waa fun ọpọlọpọ ọjọ laarin awọn oku àti alaaye to farapa nile iwosan ti wọn ko rii.

Ni wọn wa gba pe o ti ba iṣẹlẹ Tsunami naa rin nigba ti o n ṣere letido ni eyi ti wọn fi gba kámú sí.

Ori ẹrọ ayelujara lo pada ṣe atọna bi wọn ṣe ri Jumasil nigbẹyin ti o si pada sile lọdọ iya rẹ.

Iya rẹ ni latigba to ti de pada sile ni ẹ̀rù nkan to ṣẹlẹ sii ti n baa ti o n so mọ oun rin kiri.