Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú Naijiria

Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú 91 ló wà ní Naijiria? Orúkọ̀ àkékurú àwọn mélòó lo lè pè ní ìṣéjú mẹ́ta?

Bí a ṣe ń taá

Ó ń bọ̀, tẹ Ìbẹ̀rẹ̀



Ní kété tí o bá ti bẹ̀rẹ̀ ìdánrawò, tẹẹ ìdáhùn sínú àpótí kí o sì tẹ bọ́tìnì ìyọ̀nda. Tí o bá tẹ ohun tó tọ́, yóò tẹ̀ sáàyè èyí tó tọ́



Tẹ̀síwájú láti máa fi ìdáhùn ranṣẹ́, títí tí gbogbo ìbérèè yóò fi tan - tàbí tí àkókó yóò fi tan



Tí oò bá fẹ́ ta mọ́, kàn tẹ bọ́tìnì 'mo gbà'. O wá lè sàfihàn àwọn ìbérèè ti o kùnà - tàbí kí o tún bẹ̀rẹ̀

You just have three left!