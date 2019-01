Ìjọba àpapọ̀ ní kí wọ́n yọ Onnoghen dandan

Image copyright OAL.LAW Àkọlé àwòrán Adájọ́ àgbà Onnoghen

Ijọba apapọ Naijiria ti pe fun ki ile ẹjọ to n gbọ ẹsun awọn to di ipo nla mu lawujọ, CCT yọ adajọ agba Naijiria, adajọ Walter Onnoghen gẹgẹ bi adajọ agba ati alaga igbimọ awọn amofin Naijiria.

Igbesẹ yii gẹgẹ bi ijọba ṣe sọ ọ, ni lati rii daju pe Onnoghen ko jẹ adajọ ninu igbẹjọ ara rẹ ati pe ẹni to kan lẹyin rẹ, adajọ Ibrahim Muhammadd ni ko dele titi di igba ti ipinu gboogi yoo yọju.

Olupẹjọ ni ki ile ẹjọ jẹ ki aarẹ Muhammadu Buhari darukọ ẹni o tun kan lori aga lọga lọga gẹgẹbi adele adajọ agba ati alaga igbimọ awọn amofin Naijiria.

Ijọba ni awn o kan dede maa sọ eyi ṣugbọn bi o ṣe wa ninu iwe ofin ni awọn n tẹle.

Ẹwẹ, wọn wa rọ ile ẹjọ naa lati fi aṣẹ sita pe ki olujẹjọ naa yẹra gẹgẹ bi adaj agba Naijiria ati gẹgẹ bi alaga igbimọ awọn amọfin Naijiria lori ẹsun pe o ta ko ofin.

Igbesẹ ọtun yii lori ọrọ Walter Onnoghen waye lọjọ aje lẹyin ti ile ẹjọ to ni ṣe pẹlu ile iṣẹ nilu Abuja kọ lati jẹ ki alaga ile ẹjọ CCT, Danladi Umar, adajọ agba patapata, ile iṣẹ to n ri si ọrọ awọn to di ipo nla mu lawujọ yọ Onnoghen.