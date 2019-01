Image copyright Google Àkọlé àwòrán Ẹgbẹ́ òsèlú PDP lọ ilé ẹjọ́ láti tako ìdìbò tó gbé Kayode Fayemi wọlé gẹ́gẹ́ bí Gomina ìpínlẹ̀ Ekiti.

Ile ẹjo to n gbọ ẹjọ to suyọ lasiko idibo ti fa ọwọ Kayode Fayemi soke gẹgẹ bi gomina to wọle ni tootọ ni gomina ipinlẹ Ekiti lodun to kọja.

Ile ẹjọ naa gbe igbesẹ yii lẹyin ti wọn fagile ẹsun ti Olusola Eleka ati ẹgbẹ oselu PDP pe lati tako Fayemi to wọle ni Ekiti.

Ẹgbẹ oselu PDP lo gba ile ẹjọ to n gbọ ẹjọ eto idibo lati tako idibo to gbe Kayode Fayemi wọle gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Ekiti.

Amọ, ẹgbẹ oselu PDP ni anfaani lati lọ si ile ẹjọ kotẹmilọrun ti wọn ko ba faramọ idajọ naa.