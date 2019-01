Day 18: Ṣé o fẹ́ mọ òtítọ́ nínu ọ̀rọ̀ ìpolongo àwọn oludije sípò aarẹ Naijiria? #BBCElection2019.

Ayẹwo<br>lati mọ otitọ.

Ootọ ni Atiku sọ. Ni ọdun 2015, ajọ ilera agbaye, WHO fi sita pe 57 miliọnu awọn ọmọ Naijiria ni ko lanfani si omi to mọ gaara bẹẹni aadoje miliọnu ninu ọmọ orilẹede Naijiria lo n gbe ni ayika to dọti laisi eto imọtoto gidi.

Eyi tumọ si pe ida mẹta ninu mẹrin ọmọ orilẹede Naijiria ni ko lanfani si ile igbọnsẹ to mọ

Aisan igbẹ gbuuru ti o ṣee dena nipasẹ omi to mọ gaara ati ile igbọnsẹ to mọ wa lara ohun to n gba ẹmi awọn ọmọde julọ lorilẹede Naijiria.

Ninu ọdun 2017, ajọ ilera agbaye woye pe o le ni ẹgbrun mẹrinlelaadọrin awọn ọmọde ti ọjọ ori wọn ko ju ọdun marun lọ ti aisan igbẹ gbuuru ti ran lọ sọrun.

Ni ọdun 2018, ileeṣẹ eto ilera nijọba apapọ ṣeto iwadi kan lori ilera ẹbi

Wọn rii pe ilaji iṣẹlẹ aisan igbẹ gbuuru to n ṣe awọn ọmọde lorilẹede Naijiria n ṣẹlẹ ni ẹkun iwọ oorun ariwa orilẹede Naijiria, paapaa julọ ni ipinlẹ Sokoto ati Kebbi.

Nitori ọpọ awọn eeyan to wa ni awọn ilu nlanla, eyi to n mu ki eeyan kan ninu mẹta nibẹ o maa pin ile igbọnsẹ lo, eyi to si n mu ki ọwọja aisan o wọpọ.

Amọṣa, ọrọ yii buru ju eyi lọ lawọn igberiko. Nigba ti orilẹede Naijiria gbe eto PEWASH rẹ kalẹ lọdun 2016, ida mẹtadinlọgọta ninu ọgọrun, 57% awọn olugbe igberiko lo lanfani si omi to mọ, ti ida mọkandinlọgbọn ninu ọgọrun si ni anfani si ohun elo igbsnsẹ eyi si kere si agbajọpọ apapọ orilẹede Naijiria ni ọdun to ṣaaju rẹ.

Ni oṣu kọkanla ọdun 2018, Aarẹ Muhammadu Buhari kede igbesẹ nnkan ko fararọ lẹka ipese omi ati imọtoto ti o si ṣefilọlẹ eto apapọ lori igbesẹ amojuto ilera ati imọtoto, WASH.

Ọkan lara awọn afojusun eto idagbasoke kariaye, SDGs ti ajọ iṣọkan agbaye UN gbe kalẹ ni mimu anfani omi to mọ gaara ati imọtoto waye fun tẹrutọmọ ni ọdun 2030 lati lee dẹkun awọn aisan bayii.