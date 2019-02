Image copyright Laolu Akande/Twitter Àkọlé àwòrán Ọjọ Abamẹta ni ọkọ naa, Augusta AW139

Ileeṣẹ Aarẹ ti paṣẹ pé kí wọ́n wádìí oun to fa ijàmba ọkọ ojufurufu ti o gbe Igbakeji Aarẹ Yemi Osinbajo to ja lule ni Kabba, Ipinlẹ KogI nibi to ti lọ ṣe ipolongo ibo.

Ọjọ Abamẹta ni ọkọ naa, Augusta AW139 ja lulẹ ti ori si ko Osinbajo, minisita kan ati awọn mẹwaa miiran yọ.

Ileeṣẹ aarẹ ni wọn yoo ṣe iwadii lori ijamba naa gẹgẹ bii ilana iru iṣẹ bẹẹ.

Agbẹnusọ igbakeji, Laolu Akande, ni iwadii ti bẹrẹ ni pẹrẹwu.

Awọn ti ọrọ naa ṣoju wọn ni bii agogo mẹji aabọ ni ọkọ ofurufu naa balẹ ni papa iṣere kan ni Kabba ti fáànù ori rẹ si fo yọ.

Iwadii ko ti i fi han oun to fa ijamba naa gangan. Àwọn to wa ninu ọkọ naa ko fara pa.