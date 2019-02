Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ọjọ́ Kẹẹ̀rin, Osù Kejì ọdọọdún ni Àjọ Ètò Ìlera Lagbaye(WHO), là kalẹ̀ láti pe akíyésí àwọn ènìyàn sí àìsàn jẹjẹrẹ.

Ajọ Eto Ilera Lagbaye, WHO ti pe akiyesi awọn eniyan si ipa ti aisan jẹjẹrẹ n ko lawujọ, pẹlu akiyesi pe miliọnu mẹjọ eniyan ni yoo ku lọdun yii nipa aisan jẹjẹrẹ.

Ajọ Agbaye to ni akọri ti ọdun yii ni 'I am and I will', fikun wi pe ẹgbẹrun mẹrinlelọgbọn eniyan lo n ku lojoojumọ nitori aisan jẹjẹrẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'A ni òfin púpọ̀ ní Naijiria ṣùgbọ́n a kò bọ́wọ́ fún un ni'

Ajọ naa fikun wi pe o ṣeeṣẹ ki o peleke si ninu ọdun yii pẹlu bi oju ọjọ ṣe n bajẹ si, ti igbe aye awọn eniyan o gbe pẹẹli si ati iru ounjẹ ti awọn eniyan n jẹ.

Kini awọn nkan to n fa aisan jẹjẹrẹ?

Ọjọ ori

Gbigbe igbe aye inira

Fifi taba lile ati oti mimu

Aisan inu ara

Sisanra lasanju le fa aisan jẹjẹre ọmu, ikun ati isalẹ inu pẹlu aisan jẹjẹrẹ ile ọmọ.

Àkójọpọ̀ àwòrán láti ìpàdé ìtagbangba pẹ̀lú àwọn olùdije ní Ọyọ

Àwọn ohun mánigbàgbé níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ BBC Yorùbá l'Ọyọ

Èwo nínú ìlérí tí Buhari ṣe ní 2015 ló ti mú ṣẹ?

Gbọ̀ngàn Mapo, ọ̀kan lára ibi àmúyangàn n'Ibadan rèé

Link

Kini ọna abayọ si aisan jẹjẹrẹ

Ẹ ṣọra fun fifi taba

Ẹ jẹun ti ohun ṣe ara loore

Ẹ jẹ ọpọlọpọ eso ati ẹfọ.

Ẹ sọra fun sisanra lasan ju

Ẹ ma mu oti la muju.

Ẹ sọra fun jije ẹran ti wọn ti ṣe sibẹ tabi ti wọn ti fi sinu ike.

Ẹ ma a se ere idaraya pẹlu igbe aye to ni itumọ.

Ẹ ṣora fun oorun osan gangan, pelu aṣo to bo ara.

Ẹ ma lo si ile iwosan fun abere aje sara lati dena aisan bii Hepatitis B ati bee bee lo.

Ẹ ṣora fun ibalopo ai lo roba idaboobo.

Àgbálùmọ̀, ohun mẹ́fà tó ń ṣe lára tí o kò mọ̀

Àwọn àwòrán ẹ̀yìn ìtàgé níbi ìpàdé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ BBC Yorùbá l'Eko

Day 19: Wo ohun àràmàndà tí àwọn olósèlú máa ń ṣe lásìkò ìbò #BBCNigeria2019

Sowore: olùdíje Ààrẹ tó fẹ gbà Nàìjíríà padà fún àwọn ọdọ