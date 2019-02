'Ìdáhùn àwọn olùdíje Ogun ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́'

Ètò ìpàdé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ BBC Yorùbá láàrin àwọn oludije ipinlẹ Ogun kun fun ọpọlọpọ awọn koko ọrọ ti ko ṣee gbagbe.

Bi onikaluku oludije ṣe n sọ alakalẹ wọn fun awọn iṣoro to n koju ipinlẹ Ogun ni awọn akopa tun n beere lati tu iṣu de isalẹ koko. Lori eto ẹkọ, idahun awọn oludije ko ri bakan naa. Bi awọn kan ṣe n ṣeleri eto ẹkọ ọfẹ lawọn kan n ọ̀ n sọrọ lodi si i.

Fun Gboyega Nasir Isiaka, o ni "Ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ti wayín kò ní Ogun, ìjọba Ogun kò fi ọgbọ́n inú ṣe ètò ẹ̀kọ́".

Ni ti Ademọla Ogunbanjọ, "ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, irọ́ ló wà níbẹ̀". O ni ni awọn ipele kọọkan, a gbudọ sanwo fun un ka si ri abajade ohun taa sanwo fun.

Adekunle Akinlade ni tirẹ gboriyin fun ijọba to wa lori alefa bayii gbiyanju lori eto ẹkọ tori oun ni anfani lati wa ninu ijọba fun bii dun mẹrin. O ni "láti ọdún 2003 sí 2011, tí àwọn to wa nibẹ bá ṣe ètò ẹ̀kọ́ dáadáa ni, nkan mii lawọn to ba wa nibẹ nisisiyi a maa gbe ṣe.

Ẹwẹ, Rotimi Paṣeda ni ko sẹni to tii s pato oun to maa ṣe gan laarin awọn akẹgbẹ oun ṣugbọn ni ti oun, o ni,"Ile iwe wa ti wọn gbe kalẹ, wn ko fi ọgbọn ori gbe e kalẹ, mo ní ìfarajìn fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́". O ni ohun yoo pin awn ẹka ile iwe giga si ibi ti gbogbo eniyan yoo ti janfani rẹ.