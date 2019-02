Image copyright Kayode Ajulo, Funke Akindele, Omotola Jalade Àkọlé àwòrán Funke Akindele, Omotola Jalade Ekeinde, Kayode Ajulo

Awọn tọrọ kan lorilẹede Naijiria ti n beere fun ki ijọba ṣe moriya fun awọn mọ Naijiria to padanu ohun kan tabi omiran nitori idibo ti ajọ INEC sun siwaju.

Lati igba ti ajọ eleto idibo Naijiria ti da ọjọ kẹtalelogun oṣu keji ọdun yii ni ọjọ tuntun ti wọn yoo di ibo yan aarẹ ati sẹnetọ ni awọn ọmọ Naijiria ti n fi ẹhonu han si igbesẹ naa.

Amofin Kayode Ajulo to jẹ onimọ nipa ofin ati ajafẹtọ araalu sọfun BBC Yoruba pe ko to ki ajọ INEC kan ṣalaye idi ti wọn fi sun eto idibo naa siwaju.

O ni "owo ni awọn eeyan maa n na lati lọ dibo bii awọn ti yoo rinrin ajo tẹbi tara wn lọ si ilu wn lati lọ dibo, awn to ti ile iṣẹ pa, o yẹ ki ijọba tun sọ pe gba, ẹ ma binu".

Kayode mu apẹrẹ epo ọfẹ fun gbogbo araalu nitori wi pe o ri i pe ọrọ epo lorilẹede Naijiria kan ara ile o kan ara oko yala wọn jade nile tabi agbẹ ni wọn, bi owo epo ba lọ soke tabi wa silẹ, yoo kan alata, onidiri tabi oniṣẹ ọba.

Media caption Akeredolu: Kìí ṣe Buhari ló wà nídìí rẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbà pé àmúwá Ọlọ́hun ni"

Oun to n ja fun ni pe ki ijọba ṣaa ni ki awọn ara ilu gba nkankan gẹg bii ma binu yatọ si ki wọn fi ẹnu sọ ọ.

Lorii pe o lee jẹ bi ipolongo fun ẹgbẹ to wa lori alefa, Kayode ni ko lee ri bẹẹ nitori wipe ati ẹgbẹ to wa lori alefa ati awọn ẹgbẹ oṣelu to ku ni yoo jẹ anfani rẹ.

O ni ki ijọba wo awokọṣe awọn orilede mii to ti ṣe iru rẹ fun awn araalu lati pọn wn le.

Ẹwẹ, àwọn oṣere Tiata naa ko simi ẹnu lori ohun ti awọn ọmọ Naijiria la kọja lakoko yii, paapaa awọn agunbanirọ atawn mii to jẹ oṣiṣẹsarenbaja fun ajọ INEC.