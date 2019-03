Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé Akala gba 6bn lo fi ṣe ti APC, ẹ jẹ́ ma ṣẹ Ọlọ́run

Laipẹ yii ni ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC nipinlẹ Ọyọ da Ọlamiju Akala pada si ipo rẹ gẹgẹ bi alaga ijọba ibilẹ Ariwa Ogbomọṣọ lẹyin ọjọ diẹ ti wọn yọ ọ nipo.

Bi wọn ṣe da a pada sipo waye lẹyin wakati diẹ ti baba rẹ, to tun jẹ oludije fun ipo gomina ipinlẹ Ọyọ ninu ẹgbẹ oṣelu Action Democratic Party, ADP, gba lati pa ipinnu rẹ ti, to si ni oun yoo ṣatilẹyin fun oludije fun ipo gomina ninu ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, Adebayọ Adelabu.

Ṣugbọn ṣa, awuye-wuye to n waye lori ọrọ naa ni pe bi wọn ṣe da Ọlamiju pada sipo ko ṣẹyin atilẹyin baba rẹ fun APC.

Awọn kan tilẹ sọ pe Alao Akala gba ọpọlọpọ owo lọwọ ẹgbẹ APC lo fi gba lati ma a dije dupo gomina mọ.