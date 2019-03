Image copyright Ileowo Kikiowo Àkọlé àwòrán Ọdọọdun ni apero yii maa n waye fun ijiroro lori awọn koko ohun to n lọ lawujọ

Gbongan nla International Conference Center gbalejo nla ni ọjọ kejidinlọgbọn oṣu kẹta ọdun 2019 nibi ti apero ti waye lati fi sami ayẹyẹ ọjọ ibi kẹtadinlaadọrin aṣaaju ẹgbẹ oṣelu APC, Bola Tinubu.

Aarẹ Buhari ti igbakeji rẹ, YẹmiOsinbajọ ṣoju fun wa nibi ayẹyẹ lati yẹ Tinubu si. Bẹẹ naa ni awọn gomina ipinlẹ Ọyọ, Ọṣun, Eko, Kano ati bẹẹbẹẹ lọ naa wa nibẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọmọkùnrin tó pa ọmọ igbákejì Gómìnà Ondo gba ìdàjọ́ ikú

'Fashọla, o ò dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run!'

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Jeremiah Addo: Ọmọ ọdún méjì tó ṣeeṣe kò mọ̀wé jù l'ágbàáyé

Ọkan o jọkan awọn alamojuto ati olotu ẹka iṣakoso gbogbo lorilẹede Naijiria ni wọn farahan nibi apero naa.

Akori apero ọhun ni "Next Level Work for people"

Ninu ọrọ tirẹ, Okechukwu Enelamah to jẹ minisita fun idaleeṣẹ silẹ, karakata ati idokoowo ni ijsba ti gbe eto kalẹ fun tita awọn ohun elo ti wọn ba ṣe lorilẹede Naijiria si oke okun eyi to pe ni MINE. O ni igbesẹ yii yoo mu ki ẹka ileeṣẹ o gbooro si ni ida ogun ninu ọgọrun. O ni eyi yoo tun pese iṣẹ fun awọn eeyan ti o to miliọnu kan abọ ni iye.