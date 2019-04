Abiyamọ ìyá olóògbé tí SARS yìnbón pá fàwọ́n lé kóòtù Olorun

Obi Kolade Johnson ti SARS yìnbọn pa ni ìpínlẹ̀ Eko ti ké gbàjarè pé kijọba ṣe ohun tó yẹ́ fún SARS tó gbẹ̀mí ọmọ wọn.

BBC Yoruba ba baba oloogbe Kolade Johnson sọrọ lori ọ̀fọ̀ tó ṣẹ̀ wọn.

Iyaafin Olufunkẹ Ọdẹbiyi to jẹ iya oloogbe ṣalaye fun BBC pé, ko sẹni to lé mu awọn SARS to pa ọmọ oun, ayafi Olodumare.

O ni adura oun ni pé ki Olorun gbẹsan ikú ọmọ oun alaiṣẹ.

Awọn aladugbo ti ọrọ naa ṣoju wọn ni idije bọọlu alafẹsẹgba laarin Liverpool ati Tottenham ni oloogbe wa wo nile ijẹun adugbo ki ọlọjọ to de.

Wọn ni awọn SARS naa ti pinnu lati gba ẹjẹ eeyan ninu ọrọ ẹnu wọn bi wọn ṣe de adugbo naa tẹlẹ.

Koda wọn ni oju ara nkan ọmọkunrin Kolade ni ibọn ikẹta ti ọlọpàa SARS naa yin ti baa ko to ku ki wọn to gbee de ilé iwosan

Egbọn oloogbe ni idojukọ ikorira Xenophobia to ṣẹlẹ ni South Africa lo jẹ ki Kolade wale lati ibujoko rẹ.

O ni ko sẹni to mọ pé iku ti fẹ mu akẹkọọ jade fasiti ti ilu Benin ti a mọ si UNIBEN naa lọ lọwọ ibọn SARS laiṣẹ.

Alhaji Remi Lukman to bi oloogbe naa ṣalaye pé ọfọ nla lo ṣẹ oun ati pe ki ijọba gbe igbesẹ to yẹ kiru eyi maa ṣẹlẹ mọ sawọn alaiṣẹ.