Lọdun 2004 ni ẹbi JJ Roble fi ilu abinibi wọn, Somali silẹ nitori ogun, ti wọn si ṣe ibugbe tuntun mi i si Wembley ni ilẹ Gẹẹsi.

Nibayii, oun ni obinrin alawọdudu akọkọ, to jẹ musulumi to tun n wọ hijab, to jẹ adari ere bọọlu nilẹ Gẹẹsi.

Afojusun rẹ ni lati jẹ iwuri fun ọpọlọpọ obinrin si i, lati maa gba bọọlu. Ati lati gbe awọn agbabọọlu obinrin ni England de ipo pataki ninu iṣẹ wọn.