Àkọlé àwòrán Ijọ Aguda, Paris

Mọlumọọka ni ijọ Notre-Dame Cathedral jẹ ni ilu Paris, orilẹede France.

Ina sọ ni ijọ naa lọjọ aje eyi to si ti ran de awọn apa ibomiiran ninu ọgba rẹ.

Ko tii ye yekeyeke oun to n fa ina ọhun ṣugbọn awọn alaṣẹ tọrọ kan ni o ṣeeṣe ko jẹ tori atunṣe to n waye nibẹ.

Aarẹ orilẹede France, Emmanuel Macron ti ta kan de ibi ti ina naa ti n jo lẹyin to fagile eto ọrọ to gbero lati ba awọn ọmọ orilẹede naa sọ lonii.

Ọgbẹni Macro ni "bi gbogbo ọmọ orilẹede mi, inu mi bajẹ lalẹ yii lati ri ibi to n jona yii".

Lọdun to kọja ni ijọ naa ṣe ikowojọ oni pajawiri ni orilẹede France lati wa owo ti wọn yoo fi tun ijọ to ti pe ọdun ẹgbẹjọ o le aadọta naa kọ eyi to ti bẹrẹ si ni da wo.

Awọn oṣiṣẹ pana-pana ti n ṣe iṣ lọ ni pẹrwu lati gbiyanju dida ọwọ ina naa duro.