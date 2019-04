Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Awọn kan gbagbọ pe orilẹ-ede America mọọmọ n fi iwe irinna dun awọn ọmọ Naijiria laini idi pataki kankan.

Ileeṣẹ aṣoju orilẹ-ede America ti sọ pe kii ṣe nkan idunnu tabi iwuri fun awọn oṣiṣẹ ileesẹ naa lati ma má fun awọn ọmọ Naijiria ni iwe irinna si America.

Ileeṣẹ America ni Naijiria fi alaye ọrọ naa sita ni oju opo Facebook rẹ sọ pe awọn awọn ibeere kan ti wọn maa n beere lọwọ awọn to ba kọwe beere fun iwe irinna silẹ America ni kii ṣaba ye awọn to kọwe naa, eyi to maa n fa ki wọn o maa ri iwe irinna wọn gba.

Ileeṣẹ naa ni ki awọn ọmọ Naijiria darapọ mọ 'Facebook Live' ni Ọjọru, ọjọ kẹtadinlogun, oṣu kẹrin, laago meji ọsan lati gbọ ẹkunrẹrẹ alaye lori awọn ibeere lori 'DS 160'.

Wọn ni eyi ni yoo jẹ ki awọn eniyan le mọ bi wọn o ṣe maa dahun nigba yoowu ti wọn ba kọwe beere fun iwe irinna.

Amọ ṣaa, ọpọlọpọ ọmọ Naijiria lo tako alaye ti ileeṣẹ America sẹ naa.

Bi awọn kan ṣe n sọ pe irọ ni ileeṣẹ naa n pa, ni awọn kan si n sọ pe ki wọn o maa da owo pada fun ẹnikẹni ti ko ba ṣe aṣeyọri ninu ibeere fun iwe irinna naa.