Àkọlé àwòrán Ohun ta n gbọ ni pe eeyan ogun lo padanu ẹmi wọn

O kere tan ibugbamu ado oloro mẹfa lo ti dun lawọn ile ijọsin ati ile itura lorileede Sri Lanka loni ti ṣe ọjọ ọdun Ajinde.

Iroyin ti a ri gbọ lati ọdọ ile iṣẹ iroyin AFP sọ pe o kere tan eeyan ọgọrin lo n gba itọju lọwọ lawọn ile iwosan.

Ko ti daju iye eeyan to padanu ẹmi wọn ṣugbọn awọn iroyin kan n sọ pe o ṣeeṣe ki o ti to eeyan ogun to ti ba iṣẹlẹ naa lọ.

Ko ti si ẹnikẹni to sọ pe awọn lawọn wa nidi ibugbamu naa.

Ọdun Ajinde jẹ ọkan lara awọn ọdun pataki fun awọn ẹlẹsin Kristẹni.

A sṣi ṣe akojọpọ iroyin naa, ẹ ma tele wa kalọ lori ikanni yi fun ẹkunrẹrẹ.